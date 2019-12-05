Главные новости дня: 4 декабря

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 4 декабря.

"Тоттенхэм" под руководством Моуринью проиграл "Манчестер Юнайтед".

"Челси", "Лестер" и "Вулверхэмптон" одержали победы в АПЛ.

"Ливерпуль" вышел победителем из мерсисайдского дерби.

Голы Мбаппе и Неймара принесли ПСЖ победу над "Нантом".

Болельщик "Спартака" получил запрет на посещение матчей на 1,5 года за оскорбления Дзюбы.

Фанат "Спартака" требует дисквалифицировать Дзюбу на 10 матчей.

Два футболиста "Краснодара" получили премию лучшему игроку РПЛ в 2019 году.

Леонид Слуцкий может продолжить карьеру в Греции.

УЕФА определился с форматом отборочного раунда ЧМ-2022.

Стали известны результаты голосования за "Золотой мяч" по континентам.

Маурисио Почеттино хочет возглавить "Манчестер Юнайтед".

Златан Ибрагимович рассказал, где продолжит карьеру.

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