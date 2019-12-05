Главные новости дня: 4 декабря
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 4 декабря.
"Тоттенхэм" под руководством Моуринью проиграл "Манчестер Юнайтед".
"Челси", "Лестер" и "Вулверхэмптон" одержали победы в АПЛ.
"Ливерпуль" вышел победителем из мерсисайдского дерби.
Голы Мбаппе и Неймара принесли ПСЖ победу над "Нантом".
Болельщик "Спартака" получил запрет на посещение матчей на 1,5 года за оскорбления Дзюбы.
Фанат "Спартака" требует дисквалифицировать Дзюбу на 10 матчей.
Два футболиста "Краснодара" получили премию лучшему игроку РПЛ в 2019 году.
Леонид Слуцкий может продолжить карьеру в Греции.
УЕФА определился с форматом отборочного раунда ЧМ-2022.
Стали известны результаты голосования за "Золотой мяч" по континентам.
Маурисио Почеттино хочет возглавить "Манчестер Юнайтед".
Златан Ибрагимович рассказал, где продолжит карьеру.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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главное
-
"Тоттенхэм" под руководством Моуринью проиграл "Манчестер Юнайтед"
-
Фанат "Спартака" требует дисквалифицировать Дзюбу на 10 матчей
-
Слуцкий может продолжить карьеру в Греции
-
Стало известно, в какую корзину дивизиона В Лиги Наций 2020/2021 попала Россия
-
УЕФА определился с форматом отборочного раунда ЧМ-2022
Лента новостей
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Главные новости дня: 4 декабря
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1
Моуринью прокомментировал поражение от "Манчестер Юнайтед"
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Футболист "Манчестер Юнайтед" травмировал Моуринью
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1
"Ливерпуль" вышел победителем из мерсисайдского дерби
-
Голы Мбаппе и Неймара принесли ПСЖ победу над "Нантом"
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"Удинезе" пробился в 1/8 финала Кубка Италии, обыграв "Болонью"
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1
"Челси", "Лестер" и "Вулверхэмптон" одержали победы в АПЛ
-
1
"Тоттенхэм" под руководством Моуринью проиграл "Манчестер Юнайтед"
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Санчо не покинет "Боруссию" в январе
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Фанат "Спартака" требует дисквалифицировать Дзюбу на 10 матчей
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"Атлетико" избежал наказания за кричалки болельщиков "Гризманн, умри"
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"Милан" вышел из борьбы за Алексея Миранчука
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"Барселона" продлила контракт с Ансу Фати
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"Монако" с Головиным переиграл "Тулузу" и другие результаты 16-го тура Лиги 1
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"Ювентус" теряет Хедиру на длительный срок
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1
Пике - лучший футболист года в Каталонии
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ЦСКА хочет усилиться хавбеком "Спортинга"
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СПАЛ разгромил "Лечче" и вышел в 1/8 финала Кубка Италии
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Роналду высказался о своем соперничестве с Месси
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1
Пике назвал свой вариант флага "Уэльс. Гольф. Мадрид"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|14
|40
|2
|Лестер Сити
|15
|35
|3
|Манчестер Сити
|15
|32
|4
|Челси
|15
|29
|5
|Вулверхэмптон
|15
|23
|6
|Манчестер Юнайтед
|15
|21
|7
|Кристал Пэлас
|15
|21
|8
|Тоттенхэм
|15
|20
|9
|Шеффилд Юнайтед
|14
|19
|10
|Арсенал Лондон
|14
|19
|11
|Бернли
|15
|18
|12
|Борнмут
|15
|16
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|15
|16
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|14
|16
|15
|Астон Вилла
|15
|15
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|14
|15
|17
|Саутгемптон
|15
|15
|18
|Эвертон
|14
|14
|19
|Норвич Сити
|15
|11
|20
|Уотфорд
|15
|8