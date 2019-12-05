Главные новости дня: 4 декабря

Теги ливерпульманчестер юнайтедлеонид слуцкийспартак москваартём дзюба

Главные новости дня: 4 декабря

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 4 декабря.

"Тоттенхэм" под руководством Моуринью проиграл "Манчестер Юнайтед".

"Челси", "Лестер" и "Вулверхэмптон" одержали победы в АПЛ.

"Ливерпуль" вышел победителем из мерсисайдского дерби.

Голы Мбаппе и Неймара принесли ПСЖ победу над "Нантом".

Болельщик "Спартака" получил запрет на посещение матчей на 1,5 года за оскорбления Дзюбы.

Фанат "Спартака" требует дисквалифицировать Дзюбу на 10 матчей.

Два футболиста "Краснодара" получили премию лучшему игроку РПЛ в 2019 году.

Леонид Слуцкий может продолжить карьеру в Греции.

УЕФА определился с форматом отборочного раунда ЧМ-2022.

Стали известны результаты голосования за "Золотой мяч" по континентам.

Маурисио Почеттино хочет возглавить "Манчестер Юнайтед".

Златан Ибрагимович рассказал, где продолжит карьеру.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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"Ливерпуль" вышел победителем из мерсисайдского дерби

"Ливерпуль" вышел победителем из мерсисайдского дерби

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 14 40
2 Лестер Сити Лестер Сити 15 35
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 15 32
4 Челси Челси 15 29
5 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 15 23
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 15 21
7 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 15 21
8 Тоттенхэм Тоттенхэм 15 20
9 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 14 19
10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 14 19
11 Бернли Бернли 15 18
12 Борнмут Борнмут 15 16
13 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 15 16
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 14 16
15 Астон Вилла Астон Вилла 15 15
16 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 14 15
17 Саутгемптон Саутгемптон 15 15
18 Эвертон Эвертон 14 14
19 Норвич Сити Норвич Сити 15 11
20 Уотфорд Уотфорд 15 8
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