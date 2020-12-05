Главные новости дня: 4 декабря

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 4 декабря.

Россия ухудшила положение в таблице коэффициентов УЕФА: Португалия оторвалась, Нидерланды и Бельгия приблизились.

Стадион "Наполи" официально переименовали в честь Диего Марадоны.

Юрген Клопп - лучший тренер 2020 года по версии ESPN.

ESPN признал Лионеля Месси лучшим нападающим 2020 года.

Мануэль Нойер - лучший голкипер 2020-го года по версии ESPN.

Роберт Левандовски признан лучшим центрфорвардом 2020 года по версии ESPN.

ESPN назвал лучшего центрального, правого и левого защитников 2020 года.

ЦСКА продлил контракт с Кристияном Бистровичем.

Станислав Черчесов выбрал лучшего молодого футболиста РПЛ 2020 года.

Сергей Семак продолжит тренировать "Зенит".

"Штутгарт" будет требовать за Николаса Гонсалеса от "Зенита" в два раза больше, чем от клубов Серии А.

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