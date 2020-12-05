Главные новости дня: 4 декабря
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 4 декабря.
Россия ухудшила положение в таблице коэффициентов УЕФА: Португалия оторвалась, Нидерланды и Бельгия приблизились.
Стадион "Наполи" официально переименовали в честь Диего Марадоны.
Юрген Клопп - лучший тренер 2020 года по версии ESPN.
ESPN признал Лионеля Месси лучшим нападающим 2020 года.
Мануэль Нойер - лучший голкипер 2020-го года по версии ESPN.
Роберт Левандовски признан лучшим центрфорвардом 2020 года по версии ESPN.
ESPN назвал лучшего центрального, правого и левого защитников 2020 года.
ЦСКА продлил контракт с Кристияном Бистровичем.
Станислав Черчесов выбрал лучшего молодого футболиста РПЛ 2020 года.
Сергей Семак продолжит тренировать "Зенит".
"Штутгарт" будет требовать за Николаса Гонсалеса от "Зенита" в два раза больше, чем от клубов Серии А.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
главное
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Директора "Ювентуса" Паратичи обвиняют в попытке договориться насчет экзамена по итальянскому языку для Суареса
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Нойер - лучший голкипер 2020-го года по версии ESPN
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"Штутгарт" будет требовать за Гонсалеса от "Зенита" в два раза больше, чем от клубов Серии А
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Клубный ЧМ-2021 пройдет в Японии
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Стадион "Наполи" официально переименовали в честь Марадоны
Лента новостей
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Главные новости дня: 4 декабря
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Временный президент "Барселоны": "Я не говорил, что продал бы Месси"
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Черчесов выбрал лучшего молодого футболиста РПЛ 2020 года
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ESPN назвал лучшего центрального, правого и левого защитников 2020 года
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"Марсель" победил "Ним" в матче Лиги 1
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"Атлетик" проиграл "Сельте" в матче Примеры
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Облак - лучший голкипер текущего сезона топ-5 лиг Европы по количеству сухих матчей
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"Герта" обыграла "Унион" в берлинском дерби
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Зидан лично участвует в переговорах с Собослаи
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Стала известна дата возвращения Соболева в Москву для продолжения реабилитации после операции
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Куман определился с будущим Брейтуэйта
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Директора "Ювентуса" Паратичи обвиняют в попытке договориться насчет экзамена по итальянскому языку для Суареса
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"Рубин" описал 2020-й год фотографией Слуцкого из фастфуда
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Нойер - лучший голкипер 2020-го года по версии ESPN
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"Ливерпуль" проявляет интерес к защитнику "РБ Лейпцига"
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Директор "Тамбова" рассказал, сколько футболистов будут бойкотировать матч со "Спартаком"
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Антон Миранчук рассказал о своей футбольной мечте
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18