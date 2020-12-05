Главные новости дня: 4 декабря

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Главные новости дня: 4 декабря

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 4 декабря.

Россия ухудшила положение в таблице коэффициентов УЕФА: Португалия оторвалась, Нидерланды и Бельгия приблизились.

Стадион "Наполи" официально переименовали в честь Диего Марадоны.

Юрген Клопп - лучший тренер 2020 года по версии ESPN.

ESPN признал Лионеля Месси лучшим нападающим 2020 года.

Мануэль Нойер - лучший голкипер 2020-го года по версии ESPN.

Роберт Левандовски признан лучшим центрфорвардом 2020 года по версии ESPN.

ESPN назвал лучшего центрального, правого и левого защитников 2020 года.

ЦСКА продлил контракт с Кристияном Бистровичем.

Станислав Черчесов выбрал лучшего молодого футболиста РПЛ 2020 года.

Сергей Семак продолжит тренировать "Зенит".

"Штутгарт" будет требовать за Николаса Гонсалеса от "Зенита" в два раза больше, чем от клубов Серии А.

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ESPN назвал лучшего центрального, правого и левого защитников 2020 года

ESPN назвал лучшего центрального, правого и левого защитников 2020 года

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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