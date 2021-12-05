Главные новости дня: 4 декабря

Фото: твиттер "Манчестер Сити"

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 4 декабря.

"Спартак" в меньшинстве вырвал победу над "Ахматом".

"Челси" проиграл "Вест Хэму" в матче АПЛ.

"Манчестер Сити" обыграл "Уотфорд" и возглавил АПЛ.

"Реал" обыграл "Реал Сосьедад" и оторвался от преследователей.

"Барселона" проиграла "Бетису" в Ла Лиге.

"Интер" разгромил "Рому" Моуринью.

"Бавария" в результативном матче одолела дортмундскую "Боруссию".

Вейналдум спас ПСЖ от поражения в матче с "Лансом".

Илья Свинов - новый вратарь "Спартака".

Бельгийский клуб готов пригласить Станислава Черчесова.

Прокуратура заинтересовалась трансфером Криштиану Роналду из "Ювентуса" в "Манчестер Юнайтед".

"Эвертон" включился в борьбу за Сердара Азмуна.

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