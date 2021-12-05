Главные новости дня: 4 декабря

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Главные новости дня: 4 декабряФото: твиттер "Манчестер Сити"

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 4 декабря.

"Спартак" в меньшинстве вырвал победу над "Ахматом".

"Челси" проиграл "Вест Хэму" в матче АПЛ.

"Манчестер Сити" обыграл "Уотфорд" и возглавил АПЛ.

"Реал" обыграл "Реал Сосьедад" и оторвался от преследователей.

"Барселона" проиграла "Бетису" в Ла Лиге.

"Интер" разгромил "Рому" Моуринью.

"Бавария" в результативном матче одолела дортмундскую "Боруссию".

Вейналдум спас ПСЖ от поражения в матче с "Лансом".

Илья Свинов - новый вратарь "Спартака".

Бельгийский клуб готов пригласить Станислава Черчесова.

Прокуратура заинтересовалась трансфером Криштиану Роналду из "Ювентуса" в "Манчестер Юнайтед".

"Эвертон" включился в борьбу за Сердара Азмуна.

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Вейналдум спас ПСЖ от поражения в матче с "Лансом"

Вейналдум спас ПСЖ от поражения в матче с "Лансом"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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