Главные новости дня: 4 февраля

Редакция soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 4 февраля.

В Англии манчестерский праздник: "Ливерпуль" не смог обыграть "Вест Хэм" на выезде.

Отец Салы отреагировал на информацию об обнаружении обломков самолета, в котором летел его сын.

Головин вошел в символическую сборную 23-го тура Лиги 1 по версии L’Equipe.

Всего одна команда из топ-5 чемпионатов Европы еще не проигрывала в этом сезоне.

Салах признан лучшим игроком АПЛ в январе по версии Ассоциации профессиональных футболистов.

Адвокат Кокорина заявил о незаконном удержании футболиста под стражей.

Стало известно, сыграет ли Усман Дембеле с "Реалом".

Моуринью упал на хоккее в Балашихе. Теперь вы видели все.

Завтра станет известно, сыграет ли Месси в матче с "Реалом".

Три испанских гранда нацелились на 19-летнего игрока "Бенфики".

Капитан дортмундской "Боруссии" Ройс признан спортсменом года в клубе.

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