Главные новости дня: 4 февраля

Теги ливерпульэмилиано салаалександр головинжозе моуриньюборуссия дортмунд

Главные новости дня: 4 февраля

Редакция soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 4 февраля.

В Англии манчестерский праздник: "Ливерпуль" не смог обыграть "Вест Хэм" на выезде.

Отец Салы отреагировал на информацию об обнаружении обломков самолета, в котором летел его сын.

Головин вошел в символическую сборную 23-го тура Лиги 1 по версии L’Equipe.

Всего одна команда из топ-5 чемпионатов Европы еще не проигрывала в этом сезоне.

Салах признан лучшим игроком АПЛ в январе по версии Ассоциации профессиональных футболистов.

Адвокат Кокорина заявил о незаконном удержании футболиста под стражей.

Стало известно, сыграет ли Усман Дембеле с "Реалом".

Моуринью упал на хоккее в Балашихе. Теперь вы видели все.

Завтра станет известно, сыграет ли Месси в матче с "Реалом".

Три испанских гранда нацелились на 19-летнего игрока "Бенфики".

Капитан дортмундской "Боруссии" Ройс признан спортсменом года в клубе.

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Манчестерский праздник: "Ливерпуль" не смог обыграть "Вест Хэм" на выезде

Манчестерский праздник: "Ливерпуль" не смог обыграть "Вест Хэм" на выезде

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 25 62
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 25 59
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 25 57
4 Челси Челси 25 50
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 25 48
6 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 25 47
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 25 38
8 Уотфорд Уотфорд 25 34
9 Эвертон Эвертон 25 33
10 Борнмут Борнмут 25 33
11 Лестер Сити Лестер Сити 25 32
12 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 25 32
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 25 27
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 25 26
15 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 25 24
16 Саутгемптон Саутгемптон 25 24
17 Бернли Бернли 25 24
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 25 22
19 Фулхэм Фулхэм 25 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 25 11
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