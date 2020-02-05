Главные новости дня: 4 февраля
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 4 февраля.
Лучший клуб мира "Ливерпуль" победил "Шрусбери" в Кубке Англии. Мерсисайдцы оказались сильнее, даже играя молодежным составом.
"Дерби Каунти" пробился в 1/8 финала Кубка Англии и теперь сыграет с "Манчестер Юнайтед".
В чемпионате Франции ПСЖ не без труда победил "Нант", а "Монако" наконец-то сумел выиграть.
В Кубке Париматч Премьер "Ростов" выиграл у "Партизана". Павел Мамаев забил гол и отдал голевую передачу.
В Кубке Испании "Гранада" выбила "Валенсию". Помог дубль Роберто Сольдадо.
Дортмундская "Боруссия" завершила выступления в Кубке Германии, хотя Эрлинг Холанд вновь забил.
В Российской Премьер-Лиге скоро состоятся выборы президента. Есть только один кандидат.
В "Барселоне" произошел конфликт между Лионелем Месси и спортивным директором Эриком Абидалем.
Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев получил государственный пост.
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Главные новости дня: 4 февраля
-
1
Абидаль высказался о будущем Месси в "Барселоне"
-
"Герта" проиграла "Шальке" в Кубке Германии, несмотря на гол Пентека
-
"Гранада" выбила "Валенсию" из Кубка Испании
-
Гол Икарди помог ПСЖ обыграть "Нант"
-
1
Молодежный состав "Ливерпуля" обыграл "Шрусбери" в Кубке Англии
-
Дортмундская "Боруссия" вылетела из Кубка Германии
-
Гол Руни помог "Дерби Каунти" выйти в 1/8 финала Кубка Англии
-
2
В выборах президента РПЛ будет участвовать только один претендент
-
Спаллетти заявил о готовности вернуться к работе
-
3
Месси вступил в конфликт с руководством "Барселоны"
-
В "Барселоне" рассказали подробности отставки Вальверде
-
1
"Барселона" усилилась защитником С. Рамосом
-
2
"Монако" Головина победил "Анжер" в чемпионате Франции
-
"Айнтрахт" выбил "РБ Лейпциг" из Кубка Германии
-
Ла Лига угодила в скандал, перепутав игроков "Барселоны"
-
Черчесов побывал на тренировке "Спартака" в Катаре
-
Тульский "Арсенал" усилился свободным агентом
-
Кутепов оценил шансы "Спартака" попасть в Лигу Чемпионов
-
"Динамо" Москва может купить скандального игрока киевского "Динамо"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|25
|73
|2
|Манчестер Сити
|24
|51
|3
|Лестер Сити
|25
|49
|4
|Челси
|25
|41
|5
|Шеффилд Юнайтед
|25
|36
|6
|Манчестер Юнайтед
|25
|35
|7
|Вулверхэмптон
|25
|35
|8
|Тоттенхэм
|24
|34
|9
|Эвертон
|25
|33
|10
|Арсенал Лондон
|25
|31
|11
|Бернли
|25
|31
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|31
|13
|Саутгемптон
|25
|31
|14
|Кристал Пэлас
|25
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|25
|26
|16
|Борнмут
|25
|26
|17
|Астон Вилла
|25
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|24
|19
|Уотфорд
|25
|23
|20
|Норвич Сити
|25
|18