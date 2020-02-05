Главные новости дня: 4 февраля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 4 февраля.

Лучший клуб мира "Ливерпуль" победил "Шрусбери" в Кубке Англии. Мерсисайдцы оказались сильнее, даже играя молодежным составом.

"Дерби Каунти" пробился в 1/8 финала Кубка Англии и теперь сыграет с "Манчестер Юнайтед".

В чемпионате Франции ПСЖ не без труда победил "Нант", а "Монако" наконец-то сумел выиграть.

В Кубке Париматч Премьер "Ростов" выиграл у "Партизана". Павел Мамаев забил гол и отдал голевую передачу.

В Кубке Испании "Гранада" выбила "Валенсию". Помог дубль Роберто Сольдадо.

Дортмундская "Боруссия" завершила выступления в Кубке Германии, хотя Эрлинг Холанд вновь забил.

В Российской Премьер-Лиге скоро состоятся выборы президента. Есть только один кандидат.

В "Барселоне" произошел конфликт между Лионелем Месси и спортивным директором Эриком Абидалем.

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев получил государственный пост.

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