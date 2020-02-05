Главные новости дня: 4 февраля

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Главные новости дня: 4 февраля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 4 февраля.

Лучший клуб мира "Ливерпуль" победил "Шрусбери" в Кубке Англии. Мерсисайдцы оказались сильнее, даже играя молодежным составом.

"Дерби Каунти" пробился в 1/8 финала Кубка Англии и теперь сыграет с "Манчестер Юнайтед".

В чемпионате Франции ПСЖ не без труда победил "Нант", а "Монако" наконец-то сумел выиграть.

В Кубке Париматч Премьер "Ростов" выиграл у "Партизана". Павел Мамаев забил гол и отдал голевую передачу.

В Кубке Испании "Гранада" выбила "Валенсию". Помог дубль Роберто Сольдадо.

Дортмундская "Боруссия" завершила выступления в Кубке Германии, хотя Эрлинг Холанд вновь забил.

В Российской Премьер-Лиге скоро состоятся выборы президента. Есть только один кандидат.

В "Барселоне" произошел конфликт между Лионелем Месси и спортивным директором Эриком Абидалем.

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев получил государственный пост.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Молодежный состав "Ливерпуля" обыграл "Шрусбери" в Кубке Англии

Молодежный состав "Ливерпуля" обыграл "Шрусбери" в Кубке Англии

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 25 73
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 24 51
3 Лестер Сити Лестер Сити 25 49
4 Челси Челси 25 41
5 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 25 36
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 25 35
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 25 35
8 Тоттенхэм Тоттенхэм 24 34
9 Эвертон Эвертон 25 33
10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 25 31
11 Бернли Бернли 25 31
12 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 25 31
13 Саутгемптон Саутгемптон 25 31
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 25 30
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 25 26
16 Борнмут Борнмут 25 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 25 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 25 24
19 Уотфорд Уотфорд 25 23
20 Норвич Сити Норвич Сити 25 18
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