Главные новости дня: 4 февраля

Теги челсиалександр дюковливерпультамбовбавария мюнхен

Главные новости дня: 4 февраля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 4 февраля.

"Челси" минимально обыграл "Тоттенхэм" в лондонском дерби.

Определились финалисты чемпионата африканских наций.

Определился соперник "Баварии" по 1/2 финала Клубного чемпионата мира.

Александр Дюков переизбран на пост президента РФС до 2025 года.

Александр Кокорин сможет сыграть с "Интером".

Названа официальная сумма долгов "Тамбова".

"РБ Лейпциг" не сможет принять "Ливерпуль" в Германии.

"Аякс" едва не сорвал трансфер Квинси Промеса в "Спартак".

Владимир Быстров готов бесплатно поиграть за "Тамбов".

"Ювентус" планирует продлить контракт с Криштиану Роналду.

Клубы РПЛ отдадут "Тамбову" игроков в бесплатную аренду.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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"Атлетик" пробился в полуфинал Кубка Испании, одолев "Бетис" в серии пенальти

"Атлетик" пробился в полуфинал Кубка Испании, одолев "Бетис" в серии пенальти

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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