Главные новости дня: 4 февраля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 4 февраля.

"Челси" минимально обыграл "Тоттенхэм" в лондонском дерби.

Определились финалисты чемпионата африканских наций.

Определился соперник "Баварии" по 1/2 финала Клубного чемпионата мира.

Александр Дюков переизбран на пост президента РФС до 2025 года.

Александр Кокорин сможет сыграть с "Интером".

Названа официальная сумма долгов "Тамбова".

"РБ Лейпциг" не сможет принять "Ливерпуль" в Германии.

"Аякс" едва не сорвал трансфер Квинси Промеса в "Спартак".

Владимир Быстров готов бесплатно поиграть за "Тамбов".

"Ювентус" планирует продлить контракт с Криштиану Роналду.

Клубы РПЛ отдадут "Тамбову" игроков в бесплатную аренду.

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