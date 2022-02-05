Главные новости дня: 4 февраля

Фото: инстаграм сборной России\Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 4 февраля.

"Манчестер Юнайтед" в серии пенальти проиграл "Мидлсбро" в Кубке Англии.

Определились финалисты Евро-2022 по футзалу.

Россия обыграла Украину и вышла в финал Евро по футзалу.

"Хетафе" обыграл "Леванте" в матче Ла Лиги.

"Марсель" в ярком матче разгромил "Анжер".

"Зенит" сделал Ракицкому предложение о продлении контракта на два года.

Месси рассказал Хави, Альбе и Бускетсу о своём кризисе в ПСЖ.

Официально: "Спартак" летом бесплатно подпишет защитника "Крыльев Советов".

Дембеле вернётся в состав "Барселоны": подробности.

СМИ узнали о переговорах Дзюбы с турецким клубом.

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