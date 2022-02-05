Главные новости дня: 4 февраля

Теги россиячемпионат европыла лигалига 1манчестер юнайтедлионель мессибарселоназенит санкт-петербург

Главные новости дня: 4 февраля

Фото: инстаграм сборной России\Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 4 февраля.

"Манчестер Юнайтед" в серии пенальти проиграл "Мидлсбро" в Кубке Англии.

Определились финалисты Евро-2022 по футзалу.

Россия обыграла Украину и вышла в финал Евро по футзалу.

"Хетафе" обыграл "Леванте" в матче Ла Лиги.

"Марсель" в ярком матче разгромил "Анжер".

"Зенит" сделал Ракицкому предложение о продлении контракта на два года.

Месси рассказал Хави, Альбе и Бускетсу о своём кризисе в ПСЖ.

Официально: "Спартак" летом бесплатно подпишет защитника "Крыльев Советов".

Дембеле вернётся в состав "Барселоны": подробности.

СМИ узнали о переговорах Дзюбы с турецким клубом.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Манчестер Юнайтед" в серии пенальти проиграл "Мидлсбро" в Кубке Англии

"Манчестер Юнайтед" в серии пенальти проиграл "Мидлсбро" в Кубке Англии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов