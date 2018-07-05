Главные новости дня: 4 июля

Теги россияиспанияаргентина

Главные новости дня: 4 июляСреда, 4-е июля, оказалась свободным от игр днем на Чемпионате Мира. Однако она принесла немало интересных новостей.

В частности, на уровне сборных:

Россия была названа самой эффективной командой ЧМ-2018

Фалькао раскритиковал работу судей на матче Колумбия - Англия

Его же примеру последовал и Марадона

Хави может возглавить сборную Испании

Хасебе завершил карьеру в сборной Японии

Кавани продолжает работать по индивидуальной программе

Гранат установил удивительный рекорд на ЧМ-2018

Де Хеа назван худшим вратарем ЧМ-2018

Ассоциация футбола Аргентины нацелилась на Гвардиолу

На клубном уровне:

Габи стал игроком "Аль-Садда"

"Карабах "подписал голкипера сборной Исландии

"Атлетико" оформил отношения с молодым аргентинцем

"Интер" подтвердил трансфер Лаутаро Мартинеса

"Милан" подписал Халиловича

ЦСКА арендовал бразильского защитника

Не пропустите: эксклюзивный материал об атмосфере на ЧМ-2018. | soccernews.ru

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