Главные новости дня: 4 июля
Фото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 4 июля.
Роберто Мартинес продолжит работу в сборной Бельгии.
Рамос согласовал условия контракта с "ПСЖ".
"Рома" нашла замену травмированному Спинаццоле.
Годин отказался переходить в РПЛ.
Стала известна роль Доннаруммы в "ПСЖ".
Пьянич отказался разорвать контракт с "Барселоной".
Мбаппе готов продлить контракт с "ПСЖ" при одном условии.
"Атлетико" согласовал трансфер де Пауля.
"Хетафе" арендовал хавбека "Атлетико".
"Милан" хочет взять в аренду Иско.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14