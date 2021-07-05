Главные новости дня: 4 июля

Фото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 4 июля.

Роберто Мартинес продолжит работу в сборной Бельгии.

Рамос согласовал условия контракта с "ПСЖ".

"Рома" нашла замену травмированному Спинаццоле.

Годин отказался переходить в РПЛ.

Стала известна роль Доннаруммы в "ПСЖ".

Пьянич отказался разорвать контракт с "Барселоной".

Мбаппе готов продлить контракт с "ПСЖ" при одном условии.

"Атлетико" согласовал трансфер де Пауля.

"Хетафе" арендовал хавбека "Атлетико".

"Милан" хочет взять в аренду Иско.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru