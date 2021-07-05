Главные новости дня: 4 июля

Теги килиан мбаппереал мадридбарселона

Главные новости дня: 4 июляФото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 4 июля.

Роберто Мартинес продолжит работу в сборной Бельгии.

Рамос согласовал условия контракта с "ПСЖ".

"Рома" нашла замену травмированному Спинаццоле.

Годин отказался переходить в РПЛ.

Стала известна роль Доннаруммы в "ПСЖ".

Пьянич отказался разорвать контракт с "Барселоной".

Мбаппе готов продлить контракт с "ПСЖ" при одном условии.

"Атлетико" согласовал трансфер де Пауля.

"Хетафе" арендовал хавбека "Атлетико".

"Милан" хочет взять в аренду Иско.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
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