Главные новости дня: 4 июня
Редакция soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 4 июня.
Самым громким событием дня в европейском футболе стало объявление о трансфере сербского форварда Луки Йовича из "Айнтрахта" в "Реал".
Кроме того, в королевский клуб вернётся Хамес Родригес. "Бавария" всё-таки не стала его выкупать.
А бывший тренер "бланкос" Хулен Лопетеги возглавил новую команду. Это "Севилья", контракт до 2022 года.
Кстати, "Реал" отказался от подписания Неймара. Причина - обвинение бразильца в изнасиловании. Самому игроку на следующей неделе предстоит давать показания.
Теперь пару слов о "Ливерпуле". Клуб объявил об уходе Альберто Морено и Дэниела Старриджа. Но это не самая грустная новость. Вот отказ Юргена Клоппа продлевать контракт действительно напрягает.
Между тем, Криштиану Роналду дал "зелёный свет" назначению Маурицио Сарри на пост главного тренера "Ювентуса".
Другой итальянский клуб "Удинезе" воспользовался промедлением ЦСКА и увёл у армейцев защитника Родриго Бекао.
А вот бывший игрок столичной команды Александр Головин совершенно не впечатлил авторитетный ресурс Goal.com, который окрестил его трансфер в "Монако" самым провальным за последний год.
Другой экс-армеец Сергей Игнашевич наконец начал самостоятельную тренерскую карьеру - годичный контракт с "Торпедо" с опцией продления.
Квинси Промес, видимо, скучает по России. По крайней мере, на вопрос о возможном возвращении в "Спартак" голландец ответил утвердительно и убедительно.
Ну и наконец Андрей Аршавин. Легендарный полузащитник доигрался с алиментами и теперь ему выезд за границу "заказан".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16