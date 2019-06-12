Главные новости дня: 4 июня

Теги россиялокомотив москваспартак москвапортупаулу фонсекалионель месси

Главные новости дня: 4 июня

Редакция soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 11 июня.

Сборная России одержала победу над Кипром и сохраняет отличные шансы квалифицироваться на Евро-2020.

В других матчах этой отборочной группы Бельгия разгромила Шотландию, а Казахстан крупно обыграл Сан-Марино.

Параллельно сборная Германии устроила голевую феерию в поединке с Эстонией. Кстати, в этой игре Мануэль Нойер установил фантастический рекорд.

Также в этот день определились финалисты молодёжного Чемпионата Мира (U-20). Ими стали Украина и Южная Корея.

Теперь к клубным делам. "Локомотив" объявил о первом летнем трансфере, а "Спартак" проявляет предметный интерес к Янису Хаджи и Рицу Доану.

Кроме того, "красно-белые" назвали "Порту" стоимость Зе Луиша. Сам футболист уже договорился с португальским клубом об условиях личного контракта. А ещё "драконы" включились в борьбу за Джанлуиджи Буффона.

"Рома", тем временем, подтвердила назначение Паулу Фонсеки на пост главного тренера. 

Мадридский "Реал" решил купить Поля Погба и, как следствие, Кристиан Эриксен может остаться в "Тоттенхэме".

Продолжается сага с возможными изменениями на тренерском мостике "Челси". Говорят, в клуб может вернуться Рафаэль Бенитес и даже Жозе Моуринью.

И напоследок о тюрьме и деньгах. Александр Кокорин и Павел Мамаев готовы к переезду в колонию. Между тем, их гуманитарную помощь в виде спортивного инвентаря СИЗО "Бутырка" брать отказалась. А Лионель Месси - самый высокооплачиваемый спортсмен 2019 года по версии американского журнала Forbes.

Спокойной ночи, уважаемые пользователи Soccernews. Завтра на нашем сайте будет ещё больше интересных новостей! | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Нойер установил рекорд сборной Германии

Нойер установил рекорд сборной Германии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов