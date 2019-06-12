Главные новости дня: 4 июня

Редакция soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 11 июня.

Сборная России одержала победу над Кипром и сохраняет отличные шансы квалифицироваться на Евро-2020.

В других матчах этой отборочной группы Бельгия разгромила Шотландию, а Казахстан крупно обыграл Сан-Марино.

Параллельно сборная Германии устроила голевую феерию в поединке с Эстонией. Кстати, в этой игре Мануэль Нойер установил фантастический рекорд.

Также в этот день определились финалисты молодёжного Чемпионата Мира (U-20). Ими стали Украина и Южная Корея.

Теперь к клубным делам. "Локомотив" объявил о первом летнем трансфере, а "Спартак" проявляет предметный интерес к Янису Хаджи и Рицу Доану.

Кроме того, "красно-белые" назвали "Порту" стоимость Зе Луиша. Сам футболист уже договорился с португальским клубом об условиях личного контракта. А ещё "драконы" включились в борьбу за Джанлуиджи Буффона.

"Рома", тем временем, подтвердила назначение Паулу Фонсеки на пост главного тренера.

Мадридский "Реал" решил купить Поля Погба и, как следствие, Кристиан Эриксен может остаться в "Тоттенхэме".

Продолжается сага с возможными изменениями на тренерском мостике "Челси". Говорят, в клуб может вернуться Рафаэль Бенитес и даже Жозе Моуринью.

И напоследок о тюрьме и деньгах. Александр Кокорин и Павел Мамаев готовы к переезду в колонию. Между тем, их гуманитарную помощь в виде спортивного инвентаря СИЗО "Бутырка" брать отказалась. А Лионель Месси - самый высокооплачиваемый спортсмен 2019 года по версии американского журнала Forbes.

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