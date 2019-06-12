Главные новости дня: 4 июня
Редакция soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 11 июня.
Сборная России одержала победу над Кипром и сохраняет отличные шансы квалифицироваться на Евро-2020.
В других матчах этой отборочной группы Бельгия разгромила Шотландию, а Казахстан крупно обыграл Сан-Марино.
Параллельно сборная Германии устроила голевую феерию в поединке с Эстонией. Кстати, в этой игре Мануэль Нойер установил фантастический рекорд.
Также в этот день определились финалисты молодёжного Чемпионата Мира (U-20). Ими стали Украина и Южная Корея.
Теперь к клубным делам. "Локомотив" объявил о первом летнем трансфере, а "Спартак" проявляет предметный интерес к Янису Хаджи и Рицу Доану.
Кроме того, "красно-белые" назвали "Порту" стоимость Зе Луиша. Сам футболист уже договорился с португальским клубом об условиях личного контракта. А ещё "драконы" включились в борьбу за Джанлуиджи Буффона.
"Рома", тем временем, подтвердила назначение Паулу Фонсеки на пост главного тренера.
Мадридский "Реал" решил купить Поля Погба и, как следствие, Кристиан Эриксен может остаться в "Тоттенхэме".
Продолжается сага с возможными изменениями на тренерском мостике "Челси". Говорят, в клуб может вернуться Рафаэль Бенитес и даже Жозе Моуринью.
И напоследок о тюрьме и деньгах. Александр Кокорин и Павел Мамаев готовы к переезду в колонию. Между тем, их гуманитарную помощь в виде спортивного инвентаря СИЗО "Бутырка" брать отказалась. А Лионель Месси - самый высокооплачиваемый спортсмен 2019 года по версии американского журнала Forbes.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16