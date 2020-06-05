Главные новости дня: 4 июня

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 4 июня.

ФИФА наказала "Рубин" трансферным баном.

АПЛ увеличила число замен и количество запасных.

Стали известны даты полуфиналов и финала Кубка Италии.

Андрей Аршавин получил новую должность в "Зените".

Диего Косту оштрафовали на крупную сумму за неуплату налогов.

"Локомотив" продлил аренду Жоау Мариу.

Артета звонил Аршавину, чтобы обсудить трансфер Сердара Азмуна в "Арсенал".

Юрий Сёмин близок к возвращению в киевское "Динамо".

"Барселона" отказалась от трансфера Неймара.

Алексеем Миранчуком заинтересовались еще два итальянских клуба.

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