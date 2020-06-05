Главные новости дня: 4 июня

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Главные новости дня: 4 июня

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 4 июня.

ФИФА наказала "Рубин" трансферным баном.

АПЛ увеличила число замен и количество запасных.

Стали известны даты полуфиналов и финала Кубка Италии.

Андрей Аршавин получил новую должность в "Зените".

Диего Косту оштрафовали на крупную сумму за неуплату налогов.

"Локомотив" продлил аренду Жоау Мариу.

Артета звонил Аршавину, чтобы обсудить трансфер Сердара Азмуна в "Арсенал".

Юрий Сёмин близок к возвращению в киевское "Динамо".

"Барселона" отказалась от трансфера Неймара.

Алексеем Миранчуком заинтересовались еще два итальянских клуба.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Экс-игрок "Барселоны" может получить должность в "Локомотиве"

Экс-игрок "Барселоны" может получить должность в "Локомотиве"

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1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
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4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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