Главные новости дня: 4 июня

Фото: инстаграм Каземиро/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 4 июня.

Сборная Бразилии отказалась от участия в Кубке Америки.

Бензема высказался о возможном трансфере Мбаппе в "Реал".

Черчесов назвал основного вратаря сборной России на Евро-2020.

Официально: "Челси" продлил контракт с Тухелем.

"Тоттенхэм" отказался от кандидатуры Конте.

В Италии умер футболист в возрасте 29 лет.

Стало известно место проведения матча за Суперкубок УЕФА.

"Реал" объявил о возвращении Пинтуса в тренерский штаб.

Официально: французскую Лигу 1 сократят в 2023 году.

Анчелотти сократил отпуск для игроков "Реала".

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