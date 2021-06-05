Главные новости дня: 4 июня

Теги реал мадридбразилиякарим бенземакилиан мбаппелига 1челси

Главные новости дня: 4 июняФото: инстаграм Каземиро/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 4 июня.

Сборная Бразилии отказалась от участия в Кубке Америки.

Бензема высказался о возможном трансфере Мбаппе в "Реал".

Черчесов назвал основного вратаря сборной России на Евро-2020.

Официально: "Челси" продлил контракт с Тухелем.

"Тоттенхэм" отказался от кандидатуры Конте.

В Италии умер футболист в возрасте 29 лет.

Стало известно место проведения матча за Суперкубок УЕФА.

"Реал" объявил о возвращении Пинтуса в тренерский штаб.

Официально: французскую Лигу 1 сократят в 2023 году.

Анчелотти сократил отпуск для игроков "Реала".

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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