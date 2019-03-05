Главные новости дня: 4 марта

Теги гарет бэйлантонио контеденис глушаковалександр кокоринярослав ракицкийреал мадрид

Главные новости дня: 4 марта

Редакция soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 4 марта.

Футболисты "Реала" недовольны Бэйлом и Солари

Луческу во время работы в "Шахтере" отказался от Салаха

Два топ-клуба АПЛ поборются за Иско

"Манчестер Юнайтед" готов выложить более 100 миллионов евро за игрока "Боруссии"

Пирло может вернуться в "Ювентус"

Конте определился, где он хочет продолжить карьеру

Игрок "Реала" оскорбил Месси и Суареса во время класико

"Манчестер Сити" принял важное решение по Бернарду Силве

"Манчестер Юнайтед" потерял звездного игрока на длительный срок

Глушаков оспорил решение суда о выплате алиментов бывшей жене

Кокорин получил травмы в результате лечения в СИЗО

"Реал" определил трех кандидатов на пост главного тренера

Стала известна заявка сборной Украины на матчи с Португалией и Люксембургом, Ракицкий - вне состава

"Краснодар" отправил в дубль одного из самых талантливых воспитанников клуба

Опубликована символическая сборная 18-го тура РПЛ по версии InStat

Быстрый гол помог "Леганесу" минимально обыграть "Леванте"

Спокойной ночи, уважаемые пользователи Soccernews. Завтра на нашем сайте будет ещё больше интересных новостей! | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Опубликована символическая сборная 18-го тура РПЛ по версии InStat

Опубликована символическая сборная 18-го тура РПЛ по версии InStat

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 29 71
2 Ливерпуль Ливерпуль 29 70
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 29 61
4 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 29 58
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 29 57
6 Челси Челси 28 56
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 29 43
8 Уотфорд Уотфорд 29 43
9 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 29 39
10 Эвертон Эвертон 29 37
11 Лестер Сити Лестер Сити 29 35
12 Борнмут Борнмут 29 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 29 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 29 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 28 30
16 Бернли Бернли 29 30
17 Саутгемптон Саутгемптон 29 27
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 29 25
19 Фулхэм Фулхэм 29 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 29 14
Полная таблица

топ-5 тегов