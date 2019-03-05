Главные новости дня: 4 марта

Редакция soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 4 марта.

Футболисты "Реала" недовольны Бэйлом и Солари

Луческу во время работы в "Шахтере" отказался от Салаха

Два топ-клуба АПЛ поборются за Иско

"Манчестер Юнайтед" готов выложить более 100 миллионов евро за игрока "Боруссии"

Пирло может вернуться в "Ювентус"

Конте определился, где он хочет продолжить карьеру

Игрок "Реала" оскорбил Месси и Суареса во время класико

"Манчестер Сити" принял важное решение по Бернарду Силве

"Манчестер Юнайтед" потерял звездного игрока на длительный срок

Глушаков оспорил решение суда о выплате алиментов бывшей жене

Кокорин получил травмы в результате лечения в СИЗО

"Реал" определил трех кандидатов на пост главного тренера

Стала известна заявка сборной Украины на матчи с Португалией и Люксембургом, Ракицкий - вне состава

"Краснодар" отправил в дубль одного из самых талантливых воспитанников клуба

Опубликована символическая сборная 18-го тура РПЛ по версии InStat

Быстрый гол помог "Леганесу" минимально обыграть "Леванте"

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