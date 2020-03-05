Главные новости дня: 4 марта

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 4 марта.

"Зенит" в дополнительное время дожал "Ахмат" и вышел в полуфинал Кубка России.

"Спартак" в трудном поединке выбил ЦСКА из Кубка России.

"Манчестер Сити" и "Лестер" пробились в 1/4 финала Кубка Англии.

ПСЖ разгромил "Лион" в полуфинале Кубка Франции.

Стало известно расписание матчей сборной России в Лиге наций.

"Локомотив" может назначить нового тренера вместо Семина.

Иван Ракитич согласовал контракт с "Атлетико".

Харри Кейн может покинуть "Тоттенхэм" этим летом.

"Барселона" определилась с приоритетной трансферной целью на лето.

Марк-Андре тер Штеген может покинуть "Барселону".

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