Главные новости дня: 4 марта

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Главные новости дня: 4 марта

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 4 марта.

"Зенит" в дополнительное время дожал "Ахмат" и вышел в полуфинал Кубка России.

"Спартак" в трудном поединке выбил ЦСКА из Кубка России.

"Манчестер Сити" и "Лестер" пробились в 1/4 финала Кубка Англии.

ПСЖ разгромил "Лион" в полуфинале Кубка Франции.

Стало известно расписание матчей сборной России в Лиге наций.

"Локомотив" может назначить нового тренера вместо Семина.

Иван Ракитич согласовал контракт с "Атлетико".

Харри Кейн может покинуть "Тоттенхэм" этим летом.

"Барселона" определилась с приоритетной трансферной целью на лето.

Марк-Андре тер Штеген может покинуть "Барселону".

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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"Манчестер Сити" и "Лестер" пробились в 1/4 финала Кубка Англии

"Манчестер Сити" и "Лестер" пробились в 1/4 финала Кубка Англии

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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