Главные новости дня: 4 марта

Теги челсиливерпульуефажерар пикеэрлинг холанд

Главные новости дня: 4 марта

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 4 марта.

"Челси" одержал минимальную победу над "Ливерпулем".

Дубль Санчеса принес "Интеру" победу над "Пармой".

Определился соперник "Барселоны" по финалу Кубка Испании.

Transfermarkt назвал самых дорогих футболистов вне топ-5 лиг.

Сборная Сербии получила нового тренера.

УЕФА может отобрать у трех городов право на проведение матчей Евро-2020.

Серия А определилась с датой перенесённого матча "Ювентус" - "Наполи".

Наследный принц Саудовской Аравии может купить "Интер".

Эрлинг Холанд готов перейти только в два клуба.

Названы примерные сроки восстановления Жерара Пике.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Определился соперник "Барселоны" по финалу Кубка Испании

Определился соперник "Барселоны" по финалу Кубка Испании

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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