Главные новости дня: 4 марта

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 4 марта.

"Челси" одержал минимальную победу над "Ливерпулем".

Дубль Санчеса принес "Интеру" победу над "Пармой".

Определился соперник "Барселоны" по финалу Кубка Испании.

Transfermarkt назвал самых дорогих футболистов вне топ-5 лиг.

Сборная Сербии получила нового тренера.

УЕФА может отобрать у трех городов право на проведение матчей Евро-2020.

Серия А определилась с датой перенесённого матча "Ювентус" - "Наполи".

Наследный принц Саудовской Аравии может купить "Интер".

Эрлинг Холанд готов перейти только в два клуба.

Названы примерные сроки восстановления Жерара Пике.

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