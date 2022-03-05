Главные новости дня: 4 марта

Фото: инстаграм "Интера"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 4 марта.

Состоялась жеребьёвка четвертьфинальной стадии Кубка России.

В чемпионате Италии "Интер" разгромил аутсайдера.

Полузащитники "Спартака" Гус Тиль и Йоррит Хендрикс намерены разорвать контракты с российским клубом. Также хавбек "красно-белых" Алекс Крал может перебраться во Францию.

Бывший главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев отказался возглавить краснодарский клуб.

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд вновь получил травму.

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино намерен вернуться в "Тоттенхэм".

Матчи чемпионата Франции больше не будут транслироваться в России.

Наставник сборной России Валерий Карпин рассказал о беседе с нападающим "Зенита" Артёмом Дзюбой.

"Милан" договорился о переходе защитника "Лилля".

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