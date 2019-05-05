Главные новости дня: 4 мая

Сегодня, 4 мая, самым ярким событием в мире футбола стало то, что "Зенит" за три тура до конца сезона стал чемпионом России.

Так выглядела реакция футболистов петербургского клуба, которые узнали о чемпионстве в самолете.

Дзюба, Кокорин, Лунев и еще 17 игроков "Зенита", которые впервые стали чемпионами России.

"Спартак" с большим трудом обыграл "Урал" в 27-м туре РПЛ, а тульский "Арсенал" дома обыграл "Локомотив".

"Барселона" без Месси проиграла "Сельте" в матче 36-го тура Примеры.

Видеообзор матча "Сельта" - "Барселона" - 2:0

Денис Суарес может в этом сезоне выиграть больше трофеев, чем любой другой игрок "Барселоны".

Хавбек "Борнмута" обошел Месси по числу голевых передач среди игроков топ-5 чемпионатов.

"Манчестер Юнайтед" шокировал "Реал" стоимостью Погба.

ПСЖ с Неймаром не смог обыграть "Ниццу".

Неймар забил в ПСЖ 50 голов в 57 матчах.

В чемпионате Германии "Бавария" обыграла "Ганновер", а менхенгладбахская "Боруссия" и "Хоффенхайм" поделили очки. Дортмундская "Боруссия" потеряла очки в матче с "Вердером".

В чемпионате Англии "Вест Хэм" в домашнем матче разгромил "Саутгемптон", а "Вулверхэмптон" обыграл "Фулхэм". "Ливерпуль" обыграл "Ньюкасл", который отыгрывался дважды.

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