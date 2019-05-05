Главные новости дня: 4 мая

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Главные новости дня: 4 мая

Сегодня, 4 мая, самым ярким событием в мире футбола стало то, что "Зенит" за три тура до конца сезона стал чемпионом России.

Так выглядела реакция футболистов петербургского клуба, которые узнали о чемпионстве в самолете.

Дзюба, Кокорин, Лунев и еще 17 игроков "Зенита", которые впервые стали чемпионами России.

"Спартак" с большим трудом обыграл "Урал" в 27-м туре РПЛ, а тульский "Арсенал" дома обыграл "Локомотив".

"Барселона" без Месси проиграла "Сельте" в матче 36-го тура Примеры.

Видеообзор матча "Сельта" - "Барселона" - 2:0

Денис Суарес может в этом сезоне выиграть больше трофеев, чем любой другой игрок "Барселоны".

Хавбек "Борнмута" обошел Месси по числу голевых передач среди игроков топ-5 чемпионатов.

"Манчестер Юнайтед" шокировал "Реал" стоимостью Погба.

ПСЖ с Неймаром не смог обыграть "Ниццу".

Неймар забил в ПСЖ 50 голов в 57 матчах.

В чемпионате Германии "Бавария" обыграла "Ганновер", а менхенгладбахская "Боруссия" и "Хоффенхайм" поделили очкиДортмундская "Боруссия" потеряла очки в матче с "Вердером".

В чемпионате Англии "Вест Хэм" в домашнем матче разгромил "Саутгемптон", а "Вулверхэмптон" обыграл "Фулхэм". "Ливерпуль" обыграл "Ньюкасл", который отыгрывался дважды.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru

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"Барселона" без Месси проиграла "Сельте" в матче 36-го тура Примеры (видео голов)

"Барселона" без Месси проиграла "Сельте" в матче 36-го тура Примеры (видео голов)

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 37 94
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 36 92
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 37 70
4 Челси Челси 36 68
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 36 66
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 36 65
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 37 57
8 Эвертон Эвертон 37 53
9 Лестер Сити Лестер Сити 36 51
10 Уотфорд Уотфорд 36 50
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 37 49
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 37 46
13 Борнмут Борнмут 37 45
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 37 42
15 Бернли Бернли 37 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 37 38
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 36 35
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 37 31
19 Фулхэм Фулхэм 37 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 36 14
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