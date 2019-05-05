Главные новости дня: 4 мая
Сегодня, 4 мая, самым ярким событием в мире футбола стало то, что "Зенит" за три тура до конца сезона стал чемпионом России.
Так выглядела реакция футболистов петербургского клуба, которые узнали о чемпионстве в самолете.
Дзюба, Кокорин, Лунев и еще 17 игроков "Зенита", которые впервые стали чемпионами России.
"Спартак" с большим трудом обыграл "Урал" в 27-м туре РПЛ, а тульский "Арсенал" дома обыграл "Локомотив".
"Барселона" без Месси проиграла "Сельте" в матче 36-го тура Примеры.
Видеообзор матча "Сельта" - "Барселона" - 2:0
Денис Суарес может в этом сезоне выиграть больше трофеев, чем любой другой игрок "Барселоны".
Хавбек "Борнмута" обошел Месси по числу голевых передач среди игроков топ-5 чемпионатов.
"Манчестер Юнайтед" шокировал "Реал" стоимостью Погба.
ПСЖ с Неймаром не смог обыграть "Ниццу".
Неймар забил в ПСЖ 50 голов в 57 матчах.
В чемпионате Германии "Бавария" обыграла "Ганновер", а менхенгладбахская "Боруссия" и "Хоффенхайм" поделили очки. Дортмундская "Боруссия" потеряла очки в матче с "Вердером".
В чемпионате Англии "Вест Хэм" в домашнем матче разгромил "Саутгемптон", а "Вулверхэмптон" обыграл "Фулхэм". "Ливерпуль" обыграл "Ньюкасл", который отыгрывался дважды.
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Отец Дзюбы - о чемпионстве сына: "Он достаточно взрослый человек, который прошёл долгий путь"
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"Ливерпуль" обыграл "Ньюкасл", который отыгрывался дважды
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Дзюба, Кокорин, Лунев и еще 17 игроков "Зенита", которые впервые стали чемпионами России
-
Дортмундская "Боруссия" потеряла очки в матче с "Вердером"
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"Зенит" получит кубок чемпионов России по футболу на постоянное хранение
Лента новостей
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Главные новости дня: 4 мая
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"Сельта" - "Барселона" - 2:0 ( видеообзор матча 36-го тура Примеры)
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Иванович: "Мы ожидали этого и хотели стать чемпионами за три тура до конца"
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Семак: "Миг радости и счастья очень короток. Надо уметь его ценить!"
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"Барселона" без Месси проиграла "Сельте" в матче 36-го тура Примеры (видео голов)
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Отец Дзюбы - о чемпионстве сына: "Он достаточно взрослый человек, который прошёл долгий путь"
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"Зенит" узнал о чемпионстве в самолете: счастливое видео
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"Интер" и "Удинезе" разошлись миром в матче 35-го тура Серии А (видеообзор встречи)
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"Ливерпуль" обыграл "Ньюкасл", который отыгрывался дважды
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Андре Виллаш-Боаш поздравил "Зенит" с чемпионством на русском языке
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Дзюба, Кокорин, Лунев и еще 17 игроков "Зенита", которые впервые стали чемпионами России
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Дортмундская "Боруссия" потеряла очки в матче с "Вердером"
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"Зенит" получит кубок чемпионов России по футболу на постоянное хранение
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Президент тульского "Арсенала": "Мы очень рады, что Дзюба наконец-то стал чемпионом России"
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"Алавес" - "Реал Сосьедад" - 0:1 (видеообзор матча 36-го тура Ла Лиги)
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"Реал Сосьедад" обыграл "Алавес" и продолжает борьбу за место в Лиге Европы (видео гола)
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"Кардифф Сити" проиграл "Кристал Пэлас" и вылетел из АПЛ
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|37
|94
|2
|Манчестер Сити
|36
|92
|3
|Тоттенхэм
|37
|70
|4
|Челси
|36
|68
|5
|Арсенал Лондон
|36
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|36
|65
|7
|Вулверхэмптон
|37
|57
|8
|Эвертон
|37
|53
|9
|Лестер Сити
|36
|51
|10
|Уотфорд
|36
|50
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|37
|49
|12
|Кристал Пэлас
|37
|46
|13
|Борнмут
|37
|45
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|37
|42
|15
|Бернли
|37
|40
|16
|Саутгемптон
|37
|38
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|36
|35
|18
|Кардифф Сити
|37
|31
|19
|Фулхэм
|37
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|36
|14