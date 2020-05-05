Главные новости дня: 4 мая

Теги килиан мбаппеигорь шалимовкриштиану роналдуфедор смолов

Главные новости дня: 4 мая

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 4 мая.

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе назвал условие, при котором он продлит контракт с парижским клубом.

Эмблема московского ЦСКА вошла в топ-10 лучших во всем мире.

Главный тренер "Ахмата" Игорь Шалимов объяснил, почему назвал россиян дармоедами, а затем удалил свой Instagram.

"Спартак" определился со стоимостью бразильского защитника Аиртона Лукаса, которым интересуется "Порту".

Бывший игрок сборной Англии Джейми Каррагер составил сборную победителей Лиги Чемпионов, не включив в нее Криштиану Роналду.

Французский защитник "Спартака" Самуэль Жиго не планирует выступать за сборную России.

Российский нападающий "Сельты" Федор Смолов вернулся в Испанию.

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду прилетел в Италию.

В Германии обнаружили живым футболиста, который с 2016 года числился мертвым.

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5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
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7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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