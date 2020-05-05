Главные новости дня: 4 мая

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 4 мая.

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе назвал условие, при котором он продлит контракт с парижским клубом.

Эмблема московского ЦСКА вошла в топ-10 лучших во всем мире.

Главный тренер "Ахмата" Игорь Шалимов объяснил, почему назвал россиян дармоедами, а затем удалил свой Instagram.

"Спартак" определился со стоимостью бразильского защитника Аиртона Лукаса, которым интересуется "Порту".

Бывший игрок сборной Англии Джейми Каррагер составил сборную победителей Лиги Чемпионов, не включив в нее Криштиану Роналду.

Французский защитник "Спартака" Самуэль Жиго не планирует выступать за сборную России.

Российский нападающий "Сельты" Федор Смолов вернулся в Испанию.

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду прилетел в Италию.

В Германии обнаружили живым футболиста, который с 2016 года числился мертвым.

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