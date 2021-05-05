Главные новости дня: 4 мая
Фото: твиттер УЕФА/Автор неизвестен
В ответном матче 1/2 финала Лиги Чемпионов "Манчестер Сити" победил "Пари Сен-Жермен" и завоевал путевку в финал.
Португальский тренер Жозе Моуринью со следующего сезона будет главным тренером "Ромы". Названа зарплата португальца в итальянском клубе.
Владельцы "Манчестер Юнайтед" семья Глейзеров не планирует продавать клуб, несмотря на протесты болельщиков.
Главный тренер "Аль-Садда" Хави в ближайшее время уйдёт с занимаемого поста.
Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду собирается через год перейти в лиссабонский "Спортинг".
"Спартак" продолжает поиски нового главного тренера. По разной информации, московский клуб ведет переговоры с Руди Гарсией и Руем Виторией.
Портал Footy Headlines показал форму, в которой "Милан" будет играть в следующем сезоне.
Вингер "Барселоны" Ансу Фати с высокой долей вероятности пропустит остаток сезона и Евро-2020, пишет Marca.
Нападающий "Лиона" Мемфис Депай, по всей видимости, решил продолжить карьеру в "Барселоне".
Левый защитник питерского "Зенита" Юрий Жирков покинет клуб по окончании текущего сезона.
Капитан "Барселоны" Лионель Месси принял решение продлить контракт с каталонским клубом.
ЦСКА проявляет интерес к хорватскому полузащитнику "Уфы".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18