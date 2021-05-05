Главные новости дня: 4 мая

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В ответном матче 1/2 финала Лиги Чемпионов "Манчестер Сити" победил "Пари Сен-Жермен" и завоевал путевку в финал.

Португальский тренер Жозе Моуринью со следующего сезона будет главным тренером "Ромы". Названа зарплата португальца в итальянском клубе.

Владельцы "Манчестер Юнайтед" семья Глейзеров не планирует продавать клуб, несмотря на протесты болельщиков.

Главный тренер "Аль-Садда" Хави в ближайшее время уйдёт с занимаемого поста.

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду собирается через год перейти в лиссабонский "Спортинг".

"Спартак" продолжает поиски нового главного тренера. По разной информации, московский клуб ведет переговоры с Руди Гарсией и Руем Виторией.

Портал Footy Headlines показал форму, в которой "Милан" будет играть в следующем сезоне.

Вингер "Барселоны" Ансу Фати с высокой долей вероятности пропустит остаток сезона и Евро-2020, пишет Marca.

Нападающий "Лиона" Мемфис Депай, по всей видимости, решил продолжить карьеру в "Барселоне".

Левый защитник питерского "Зенита" Юрий Жирков покинет клуб по окончании текущего сезона.

Капитан "Барселоны" Лионель Месси принял решение продлить контракт с каталонским клубом.

ЦСКА проявляет интерес к хорватскому полузащитнику "Уфы".

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