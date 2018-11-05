Главные новости дня: 4 ноября

Редакция soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 4 ноября.

"Зенит" оторвался на 7 очков от конкурентов благодаря победе над "Ахмат". "Краснодар" и "Ростов" сыграли вничью

"Спартаку" по-прежнему нехорошо. Болельщики против игрока, тренера и владельца. Команда еще и проиграла дома "Уралу".

Самое неловкое интервью во вселенной дал Слуцкий. Максимальный кошмар.

Наконец-то Месси выздоровел и, похоже, сыграет с "Интером".

"Барселона" может обновить трансферный рекорд. Серьезный замах.

В Англии "Ман Сити" казнил "Саутгемптон", а "Челси" разобрался с "Кристал Пэлас".

В Италии "Милан" урвал победу в дополнительное время. "Лацио" спокойно обыграл "Спал".

"Бетис" и "Сельта" сыграли самый веселый матч в Испании. Не пропустите видеообзор "Бетис" - "Сельта" - 3:3. Было На "Бенито Вильямарин" было очень жарко! А вот "Реал Сосьедад " и "Севилья выдали самый скучный матч тура.

В Египте поставили статую Мо Салаху. Заслужил!

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