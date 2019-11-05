Главные новости дня: 4 ноября

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Главные новости дня: 4 ноября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 4 ноября.

"Спартак" в домашнем матче проиграл тульскому "Арсеналу".

"Оренбург" обыграл "Урал" в гостевом матче РПЛ.

"Крылья Советов" и "Рубин" закончили ничьей в матче РПЛ.

Роман Широков назвал лучшего игрока первого круга РПЛ.

ПСЖ интересуется Александром Головиным.

СМИ узнали новые детали отставки Нико Ковача с поста главного тренера "Баварии".

Адриан Рабьо готов уйти из "Ювентуса" спустя четыре месяца после перехода.

Андре Гомеш успешно перенес операцию на ноге.

Чиро Иммобиле стал лучшим футболистом Серии А в октябре.

"Бавария" рассматривает кандидатуры четырех тренеров.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Ковач после поражения от "Айнтрахта" поругался с четырьмя футболистами "Баварии"

Ковач после поражения от "Айнтрахта" поругался с четырьмя футболистами "Баварии"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 11 31
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 11 25
3 Лестер Сити Лестер Сити 11 23
4 Челси Челси 11 23
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 11 17
6 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 11 16
7 Борнмут Борнмут 11 16
8 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 11 15
9 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 11 15
10 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 11 13
11 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 11 13
12 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 11 13
13 Тоттенхэм Тоттенхэм 10 12
14 Бернли Бернли 11 12
15 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 11 12
16 Астон Вилла Астон Вилла 11 11
17 Эвертон Эвертон 10 10
18 Саутгемптон Саутгемптон 11 8
19 Норвич Сити Норвич Сити 11 7
20 Уотфорд Уотфорд 11 5
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