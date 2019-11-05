Главные новости дня: 4 ноября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 4 ноября.

"Спартак" в домашнем матче проиграл тульскому "Арсеналу".

"Оренбург" обыграл "Урал" в гостевом матче РПЛ.

"Крылья Советов" и "Рубин" закончили ничьей в матче РПЛ.

Роман Широков назвал лучшего игрока первого круга РПЛ.

ПСЖ интересуется Александром Головиным.

СМИ узнали новые детали отставки Нико Ковача с поста главного тренера "Баварии".

Адриан Рабьо готов уйти из "Ювентуса" спустя четыре месяца после перехода.

Андре Гомеш успешно перенес операцию на ноге.

Чиро Иммобиле стал лучшим футболистом Серии А в октябре.

"Бавария" рассматривает кандидатуры четырех тренеров.

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