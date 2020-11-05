Главные новости дня: 4 ноября

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Главные новости дня: 4 ноября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 4 ноября.

"Зенит" сыграл вничью с "Лацио" в Лиге Чемпионов.

"Севилья" в меньшинстве вырвала победу над "Краснодаром".

Со всеми результатами дня в Лиге Чемпионов можно ознакомиться тут.

"СКА-Хабаровск" обыграл "Рубин" и вышел в 1/8 финала Кубка России.

Определились все участники 1/8 финала Кубка России.

Виктор Гончаренко признан лучшим тренером РПЛ в октябре.

Никола Влашич стал лучшим игроком РПЛ в октябре.

"Локомотив" объявил о продлении контракта с Антоном Миранчуком.

"Лацио" может быть исключен из Серии А.

"Тамбову" нужно будет перебраться в другой город или слиться с другим клубом, чтобы остаться в РПЛ.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Лига Чемпионов: результаты матчей 4 ноября

Лига Чемпионов: результаты матчей 4 ноября

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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