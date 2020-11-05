Главные новости дня: 4 ноября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 4 ноября.

"Зенит" сыграл вничью с "Лацио" в Лиге Чемпионов.

"Севилья" в меньшинстве вырвала победу над "Краснодаром".

Со всеми результатами дня в Лиге Чемпионов можно ознакомиться тут.

"СКА-Хабаровск" обыграл "Рубин" и вышел в 1/8 финала Кубка России.

Определились все участники 1/8 финала Кубка России.

Виктор Гончаренко признан лучшим тренером РПЛ в октябре.

Никола Влашич стал лучшим игроком РПЛ в октябре.

"Локомотив" объявил о продлении контракта с Антоном Миранчуком.

"Лацио" может быть исключен из Серии А.

"Тамбову" нужно будет перебраться в другой город или слиться с другим клубом, чтобы остаться в РПЛ.

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