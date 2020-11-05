Главные новости дня: 4 ноября
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 4 ноября.
"Зенит" сыграл вничью с "Лацио" в Лиге Чемпионов.
"Севилья" в меньшинстве вырвала победу над "Краснодаром".
Со всеми результатами дня в Лиге Чемпионов можно ознакомиться тут.
"СКА-Хабаровск" обыграл "Рубин" и вышел в 1/8 финала Кубка России.
Определились все участники 1/8 финала Кубка России.
Виктор Гончаренко признан лучшим тренером РПЛ в октябре.
Никола Влашич стал лучшим игроком РПЛ в октябре.
"Локомотив" объявил о продлении контракта с Антоном Миранчуком.
"Лацио" может быть исключен из Серии А.
"Тамбову" нужно будет перебраться в другой город или слиться с другим клубом, чтобы остаться в РПЛ.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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"РБ Лейпциг" обыграл ПСЖ, "Челси" и дортмундская "Боруссия" одержали победы в ЛЧ
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"Севилья" в меньшинстве вырвала победу над "Краснодаром"
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"Барселона" переиграла киевское "Динамо", "Ювентус" разгромил "Ференцварош"
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"Зенит" сыграл вничью с "Лацио" в Лиге Чемпионов
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Главные новости дня: 4 ноября
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18-летний голкипер киевского "Динамо" Нещерет совершил 12 сэйвов в дебютном матче в Лиге Чемпионов
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"Краснодар" проиграл 4 матча кряду во второй раз в истории
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"РБ Лейпциг" обыграл ПСЖ, "Челси" и дортмундская "Боруссия" одержали победы в ЛЧ
-
"Севилья" в меньшинстве вырвала победу над "Краснодаром"
-
"Барселона" переиграла киевское "Динамо", "Ювентус" разгромил "Ференцварош"
-
Холанд сравнялся с Роналдо и Адриано по голам в Лиге Чемпионов
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Месси проводит 150-й матч в еврокубках
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Дзюба продлил свою безголевую серию до 9 матчей
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18