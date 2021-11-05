Главные новости дня: 4 ноября

Теги лига европы уефаспартак москвалокомотив москва

Главные новости дня: 4 ноябряФото: инстаграм "Локомотива"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 4 ноября.

Ничьи "Локомотива" и "Спартака", яркие победы "Байера" и "Наполи" и камбэк "Генка": все результаты 4-го тура Лиги Европы.

"Марсель" сыграл вничью с "Лацио" в Лиге Европы.

"Байер" разгромил "Бетис" в Лиге Европы.

"Спартак" сыграл вничью с "Лестером" в Лиге Европы.

"Монако" Головина сыграл вничью с ПСВ в Лиге Европы.

"Реал Сосьедад" сыграл вничью со "Штурмом" в Лиге Европы.

"Заря" обыграла софийское ЦСКА в Лиге Конференций.

"Локомотив" сыграл вничью в гостях с "Галатасараем" в Лиге Европы.

Стали известны планы "Барселоны" после назначения Хави.

УЕФА назвал лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Ничьи "Локомотива" и "Спартака", яркие победы "Байера" и "Наполи" и камбэк "Генка": все результаты 4-го тура Лиги Европы

Ничьи "Локомотива" и "Спартака", яркие победы "Байера" и "Наполи" и камбэк "Генка": все результаты 4-го тура Лиги Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов