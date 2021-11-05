Главные новости дня: 4 ноября
Фото: инстаграм "Локомотива"/Автор неизвестен
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 4 ноября.
Ничьи "Локомотива" и "Спартака", яркие победы "Байера" и "Наполи" и камбэк "Генка": все результаты 4-го тура Лиги Европы.
"Марсель" сыграл вничью с "Лацио" в Лиге Европы.
"Байер" разгромил "Бетис" в Лиге Европы.
"Спартак" сыграл вничью с "Лестером" в Лиге Европы.
"Монако" Головина сыграл вничью с ПСВ в Лиге Европы.
"Реал Сосьедад" сыграл вничью со "Штурмом" в Лиге Европы.
"Заря" обыграла софийское ЦСКА в Лиге Конференций.
"Локомотив" сыграл вничью в гостях с "Галатасараем" в Лиге Европы.
Стали известны планы "Барселоны" после назначения Хави.
УЕФА назвал лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Лента новостей
-
Главные новости дня: 4 ноября
-
Ничьи "Локомотива" и "Спартака", яркие победы "Байера" и "Наполи" и камбэк "Генка": все результаты 4-го тура Лиги Европы
-
Гисдоль прокомментировал ничью с "Галатасараем"
-
"Марсель" сыграл вничью с "Лацио" в Лиге Европы
-
"Байер" разгромил "Бетис" в Лиге Европы
-
"Спартак" сыграл вничью с "Лестером" в Лиге Европы
-
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1
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Семин высказался о ситуации Миранчука в "Аталанте"
-
1
"Монако" Головина сыграл вничью с ПСВ в Лиге Европы
-
"Реал Сосьедад" сыграл вничью со "Штурмом" в Лиге Европы
-
"Заря" обыграла софийское ЦСКА в Лиге Конференций
-
1
"Локомотив" сыграл вничью в гостях с "Галатасараем" в Лиге Европы
-
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14