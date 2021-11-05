Главные новости дня: 4 ноября

Фото: инстаграм "Локомотива"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 4 ноября.

Ничьи "Локомотива" и "Спартака", яркие победы "Байера" и "Наполи" и камбэк "Генка": все результаты 4-го тура Лиги Европы.

"Марсель" сыграл вничью с "Лацио" в Лиге Европы.

"Байер" разгромил "Бетис" в Лиге Европы.

"Спартак" сыграл вничью с "Лестером" в Лиге Европы.

"Монако" Головина сыграл вничью с ПСВ в Лиге Европы.

"Реал Сосьедад" сыграл вничью со "Штурмом" в Лиге Европы.

"Заря" обыграла софийское ЦСКА в Лиге Конференций.

"Локомотив" сыграл вничью в гостях с "Галатасараем" в Лиге Европы.

Стали известны планы "Барселоны" после назначения Хави.

УЕФА назвал лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

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