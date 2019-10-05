Главные новости дня: 4 октября
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 4 октября.
Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА до 0,1 балла.
УЕФА опубликовала символическую сборную недели в Лиге Европы.
Серж Гнабри признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов.
Гол Луиса Суареса "Интеру" стал лучшим во 2-м туре Лиги Чемпионов.
ПСЖ открыл первую академию в России.
Клод Пюэль возглавил "Сент-Этьен".
Карло Анчелотти находится на грани увольнения из "Наполи".
"Барселона" готова расстаться с Антуаном Гризманном, если у него не ладятся отношения с Месси.
Марсело Гальярдо может возглавить "Барселону" в случае увольнения Вальверде.
Форвард "Крыльев Советов" вошел в шорт-лист "Манчестер Юнайтед".
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Лента новостей
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Главные новости дня: 4 октября
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УЕФА наказал "Ливерпуль" за поведение фанатов
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1
"Реал" хочет перехватить Канте у "Ювентуса"
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Тренер сборной Испании объяснил непопадание Фати в заявку на ближайшие матчи
-
1
"Реал" готов выплатить клаусулу Облака
-
Платини планирует вернуться в футбол
-
"Реал" нацелился на нападающего "Тоттенхэма"
-
Вальдес может покинуть "Барселону" U-19
-
"Бетис" и "Эйбар" расписали мировую
-
"Марсель" проиграл "Амьену" в матче Лиги 1
-
"Герта" уверенно обыграла "Фортуну"
-
Лёв нашел выход из конфликта между Нойером и тер Штегеном
-
Сборная Италии назвала расширенный состав на ближайшие матчи
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4
"Барселона" готова расстаться с Гризманном, если у него не ладятся отношения с Месси
-
"Реал" назвал заявку на матч с "Гранадой"
-
Анчелотти находится на грани увольнения из "Наполи"
-
Форвард "Крыльев Советов" вошел в шорт-лист "Манчестер Юнайтед"
-
"Ювентус" планирует продать троих футболистов в зимнее трансферное окно
-
У Мбаппе рецидив травмы. Участие в матчах за сборную Франции под вопросом
-
СМИ опубликовали систему штрафов в "Реале"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|7
|21
|2
|Манчестер Сити
|7
|16
|3
|Лестер Сити
|7
|14
|4
|Арсенал Лондон
|7
|12
|5
|Вест Хэм Юнайтед
|7
|12
|6
|Тоттенхэм
|7
|11
|7
|Челси
|7
|11
|8
|Борнмут
|7
|11
|9
|Кристал Пэлас
|7
|11
|10
|Манчестер Юнайтед
|7
|9
|11
|Бернли
|7
|9
|12
|Шеффилд Юнайтед
|7
|8
|13
|Вулверхэмптон
|7
|7
|14
|Саутгемптон
|7
|7
|15
|Эвертон
|7
|7
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|7
|6
|17
|Норвич Сити
|7
|6
|18
|Астон Вилла
|7
|5
|19
|Ньюкасл Юнайтед
|7
|5
|20
|Уотфорд
|7
|2