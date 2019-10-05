Главные новости дня: 4 октября

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Главные новости дня: 4 октября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 4 октября.

Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА до 0,1 балла.

УЕФА опубликовала символическую сборную недели в Лиге Европы.

Серж Гнабри признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов.

Гол Луиса Суареса "Интеру" стал лучшим во 2-м туре Лиги Чемпионов.   

ПСЖ открыл первую академию в России.

Клод Пюэль возглавил "Сент-Этьен".

Карло Анчелотти находится на грани увольнения из "Наполи".

"Барселона" готова расстаться с Антуаном Гризманном, если у него не ладятся отношения с Месси.

Марсело Гальярдо может возглавить "Барселону" в случае увольнения Вальверде.

Форвард "Крыльев Советов" вошел в шорт-лист "Манчестер Юнайтед".

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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"Барселона" готова расстаться с Гризманном, если у него не ладятся отношения с Месси

"Барселона" готова расстаться с Гризманном, если у него не ладятся отношения с Месси

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 7 21
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 7 16
3 Лестер Сити Лестер Сити 7 14
4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 7 12
5 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 7 12
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 7 11
7 Челси Челси 7 11
8 Борнмут Борнмут 7 11
9 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 7 11
10 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 7 9
11 Бернли Бернли 7 9
12 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 7 8
13 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 7 7
14 Саутгемптон Саутгемптон 7 7
15 Эвертон Эвертон 7 7
16 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 7 6
17 Норвич Сити Норвич Сити 7 6
18 Астон Вилла Астон Вилла 7 5
19 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 7 5
20 Уотфорд Уотфорд 7 2
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