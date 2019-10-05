Главные новости дня: 4 октября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 4 октября.

Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА до 0,1 балла.

УЕФА опубликовала символическую сборную недели в Лиге Европы.

Серж Гнабри признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов.

Гол Луиса Суареса "Интеру" стал лучшим во 2-м туре Лиги Чемпионов.

ПСЖ открыл первую академию в России.

Клод Пюэль возглавил "Сент-Этьен".

Карло Анчелотти находится на грани увольнения из "Наполи".

"Барселона" готова расстаться с Антуаном Гризманном, если у него не ладятся отношения с Месси.

Марсело Гальярдо может возглавить "Барселону" в случае увольнения Вальверде.

Форвард "Крыльев Советов" вошел в шорт-лист "Манчестер Юнайтед".

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