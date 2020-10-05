Главные новости дня: 4 октября

Теги бавария мюнхенливерпульманчестер юнайтедтоттенхэмреал мадридбарселона

Главные новости дня: 4 октября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 4 октября.

В английской Премьер-лиге творились удивительные вещи. Сначала "Манчестер Юнайтед" был уничтожен на "Олд Траффорд" "Тоттенхэмом", а затем "Астон Вилла" закатала в асфальт сам "Ливерпуль". "Арсенал" дома с трудом победил "Шеффилд" Юнайтед".

В чемпионате Испании "Реал" одержал очередную победу, обыграв "Леванте". "Барселона" в матче с "Севильей" впервые в сезоне потеряла очки.

В Серии А "Наполи" не прибыл на матч с "Ювентусом", "Интер" не сумел победить "Лацио", "Милан" разгромил "Специю".

В Российской Премьер-Лиге "Динамо" довольно неожиданно победило "Краснодар".

В Бундеслиге "Бавария" обыграла "Герту" благодаря покеру Роберта Левандовски. Кроме того, мюнхенцы подписали испанца Марко Року.

"Пари Сен-Жермен" арендовал бывшего форварда "Ювентуса".

В донецком "Шахтере" произошла вспышка коронавируса.

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"Барселона" не смогла обыграть "Севилью"

"Барселона" не смогла обыграть "Севилью"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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