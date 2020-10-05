Главные новости дня: 4 октября
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 4 октября.
В английской Премьер-лиге творились удивительные вещи. Сначала "Манчестер Юнайтед" был уничтожен на "Олд Траффорд" "Тоттенхэмом", а затем "Астон Вилла" закатала в асфальт сам "Ливерпуль". "Арсенал" дома с трудом победил "Шеффилд" Юнайтед".
В чемпионате Испании "Реал" одержал очередную победу, обыграв "Леванте". "Барселона" в матче с "Севильей" впервые в сезоне потеряла очки.
В Серии А "Наполи" не прибыл на матч с "Ювентусом", "Интер" не сумел победить "Лацио", "Милан" разгромил "Специю".
В Российской Премьер-Лиге "Динамо" довольно неожиданно победило "Краснодар".
В Бундеслиге "Бавария" обыграла "Герту" благодаря покеру Роберта Левандовски. Кроме того, мюнхенцы подписали испанца Марко Року.
"Пари Сен-Жермен" арендовал бывшего форварда "Ювентуса".
В донецком "Шахтере" произошла вспышка коронавируса.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18