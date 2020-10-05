Главные новости дня: 4 октября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 4 октября.

В английской Премьер-лиге творились удивительные вещи. Сначала "Манчестер Юнайтед" был уничтожен на "Олд Траффорд" "Тоттенхэмом", а затем "Астон Вилла" закатала в асфальт сам "Ливерпуль". "Арсенал" дома с трудом победил "Шеффилд" Юнайтед".

В чемпионате Испании "Реал" одержал очередную победу, обыграв "Леванте". "Барселона" в матче с "Севильей" впервые в сезоне потеряла очки.

В Серии А "Наполи" не прибыл на матч с "Ювентусом", "Интер" не сумел победить "Лацио", "Милан" разгромил "Специю".

В Российской Премьер-Лиге "Динамо" довольно неожиданно победило "Краснодар".

В Бундеслиге "Бавария" обыграла "Герту" благодаря покеру Роберта Левандовски. Кроме того, мюнхенцы подписали испанца Марко Року.

"Пари Сен-Жермен" арендовал бывшего форварда "Ювентуса".

В донецком "Шахтере" произошла вспышка коронавируса.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru