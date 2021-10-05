Главные новости дня: 4 октября

Теги реал мадридкилиан мбаппебарселона

Главные новости дня: 4 октябряФото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 4 октября.

Источник: "Холанд не ищет денег".

Президент "Барселоны" планирует продать акции одного из активов клуба.

Мбаппе в недоумении от слов президента ПСЖ о его будущем.

"Барселона" должна еще более 100 миллионов евро за трансферы.

Четыре игрока сборной Украины пропустят матчи с Финляндией и Боснией.

Петраков громко высказался об отсутствии Малиновского в сборной Украины.

"Вильярреал" объявил о переходе Орье.

Гари Невилл высказался о поведении Роналду после матча с "Эвертоном".

Гвардиола и Анчелотти обвиняются в махинациях с уплатой налогов.

Мбаппе прояснил ситуацию с несостоявшимся уходом из ПСЖ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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