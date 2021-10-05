Главные новости дня: 4 октября
Фото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 4 октября.
Источник: "Холанд не ищет денег".
Президент "Барселоны" планирует продать акции одного из активов клуба.
Мбаппе в недоумении от слов президента ПСЖ о его будущем.
"Барселона" должна еще более 100 миллионов евро за трансферы.
Четыре игрока сборной Украины пропустят матчи с Финляндией и Боснией.
Петраков громко высказался об отсутствии Малиновского в сборной Украины.
"Вильярреал" объявил о переходе Орье.
Гари Невилл высказался о поведении Роналду после матча с "Эвертоном".
Гвардиола и Анчелотти обвиняются в махинациях с уплатой налогов.
Мбаппе прояснил ситуацию с несостоявшимся уходом из ПСЖ.
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Лента новостей
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Главные новости дня: 4 октября
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Мбаппе сказал, изменил ли приход Месси его желание уйти в "Реал"
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Мбаппе: "Если бы я ушел этим летом, то только в "Реал Мадрид"
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Миралем Пьянич высказался по поводу проблем "Барселоны"
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Браим Диас хочет остаться в "Милане"
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Источник: "Холанд не ищет денег"
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Президент "Барселоны" запретил Куману давать интервью
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Бывший игрок "Фиорентины" жестко раскритиковал Кокорина
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Тренер сборной Украины высказался о травме Зинченко
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Президент "Барселоны" планирует продать акции одного из активов клуба
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"Барселона" финансово не может позволить себе уволить Кумана
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"Хетафе" уволил главного тренера после ужасного старта сезона
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Мбаппе в недоумении от слов президента ПСЖ о его будущем
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"Барселона" должна еще более 100 миллионов евро за трансферы
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"Динамо" Киев продлило контракты с двумя игроками сборной Украины
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Ван Галь объяснил, почему не вызвал Промеса в сборную Нидерландов
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18