Главные новости дня: 4 сентября

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Главные новости дня: 4 сентября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 4 сентября.

Жеребьёвка 1/16 финала Кубка России: "Спартак", "Зенит" и ЦСКА узнали соперников.

Зобнин не верит, что его захочет купить топ-клуб Европы.

Боатенг подозревается в избиении своей бывшей жены.

Глушаков опроверг информацию, что пытался попасть в "Ростов" с помощью связей.

Санчес заявил, что однажды перейдет в один из клубов МЛС.

"Локомотив" огласил заявку для участия в групповом этапе Лиги чемпионов.

Икарди будет получать в ПСЖ в два раза больше, чем в "Интере".

Рассмотрение ходатайств Кокориных и Мамаева об УДО пройдет в закрытом режиме.

Зинченко отказался переходить в "Ювентус".

"Барселона" пыталась купить форварда "Тоттенхэма" после срыва трансфера Неймара.

"Челси" представил третий комплект формы на сезон 2019/20.

Опубликована полная турнирная сетка Кубка России.

"Ювентус" не утратил интерес к Ракитичу.

СМИ: конфликт между ПСЖ и Неймаром обостряется.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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1 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 3 7
2 Севилья Севилья 3 7
3 Леванте Леванте 3 6
4 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 2 6
5 Осасуна Осасуна 3 5
6 Алавес Алавес 3 5
7 Барселона Барселона 3 4
8 Реал Мадрид Реал Мадрид 2 4
9 Сельта Виго Сельта Виго 3 4
10 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 3 4
11 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3 4
12 Мальорка Мальорка 2 3
13 Бетис Бетис 3 3
14 Хетафе Хетафе 3 2
15 Вильярреал Вильярреал 2 1
16 Гранада Гранада 2 1
17 Эйбар Эйбар 2 1
18 Валенсия Валенсия 2 1
19 Эспаньол Эспаньол 2 1
20 Леганес Леганес 3 0
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