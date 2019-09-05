Главные новости дня: 4 сентября
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 4 сентября.
Жеребьёвка 1/16 финала Кубка России: "Спартак", "Зенит" и ЦСКА узнали соперников.
Зобнин не верит, что его захочет купить топ-клуб Европы.
Боатенг подозревается в избиении своей бывшей жены.
Глушаков опроверг информацию, что пытался попасть в "Ростов" с помощью связей.
Санчес заявил, что однажды перейдет в один из клубов МЛС.
"Локомотив" огласил заявку для участия в групповом этапе Лиги чемпионов.
Икарди будет получать в ПСЖ в два раза больше, чем в "Интере".
Рассмотрение ходатайств Кокориных и Мамаева об УДО пройдет в закрытом режиме.
Зинченко отказался переходить в "Ювентус".
"Барселона" пыталась купить форварда "Тоттенхэма" после срыва трансфера Неймара.
"Челси" представил третий комплект формы на сезон 2019/20.
Опубликована полная турнирная сетка Кубка России.
"Ювентус" не утратил интерес к Ракитичу.
СМИ: конфликт между ПСЖ и Неймаром обостряется.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Лента новостей
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Главные новости дня: 4 сентября
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"Лестер" предлагал "Локомотиву" 10 миллионов евро за Кверквелию
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Уткин высказался по поводу ситуации Кононова в "Спартаке"
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Зобнин не верит, что его захочет купить топ-клуб Европы
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Боатенг подозревается в избиении своей бывшей жены
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Канчельскис: "Не проиграем Шотландии - всё для нас будет хорошо, закрепимся на втором месте".
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Голкипер "Динамо" Шунин приступил к заключительной стадии реабилитации
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Смолов рассказал о погоде в Глазго перед матчем с Шотландией
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Венгер: "Буду не против поработать на ЧМ-2022"
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Глушаков опроверг информацию, что пытался попасть в "Ростов" с помощью связей
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Дзагоев поделился мнением об итогах жеребьёвки 1/16 финала Кубка России
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Зобнин поделился мнением об игре новичка "Спартака" Андре Шюррле
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Стало известно, когда Сарри вернется к руководству "Ювентусом"
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Венгер: "До сих пор не могу принять тот факт, что больше никогда не сяду на тренерскую скамью"
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Алькасер: "Санчо может стать лучшим футболистом в мире, если будет развивать свои навыки"
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Зобнин встал на защиту Кононова
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Сборная России прибыла в Глазго на матч отбора Евро-2020 с Шотландией
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Бразильский тренер "Зенита" высказался об адаптации в команде Малкома
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Санчес заявил, что однажды перейдет в один из клубов МЛС
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|3
|7
|2
|Севилья
|3
|7
|3
|Леванте
|3
|6
|4
|Атлетико Мадрид
|2
|6
|5
|Осасуна
|3
|5
|6
|Алавес
|3
|5
|7
|Барселона
|3
|4
|8
|Реал Мадрид
|2
|4
|9
|Сельта Виго
|3
|4
|10
|Реал Вальядолид
|3
|4
|11
|Реал Сосьедад
|3
|4
|12
|Мальорка
|2
|3
|13
|Бетис
|3
|3
|14
|Хетафе
|3
|2
|15
|Вильярреал
|2
|1
|16
|Гранада
|2
|1
|17
|Эйбар
|2
|1
|18
|Валенсия
|2
|1
|19
|Эспаньол
|2
|1
|20
|Леганес
|3
|0