Главные новости дня: 4 сентября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 4 сентября.

Жеребьёвка 1/16 финала Кубка России: "Спартак", "Зенит" и ЦСКА узнали соперников.

Зобнин не верит, что его захочет купить топ-клуб Европы.

Боатенг подозревается в избиении своей бывшей жены.

Глушаков опроверг информацию, что пытался попасть в "Ростов" с помощью связей.

Санчес заявил, что однажды перейдет в один из клубов МЛС.

"Локомотив" огласил заявку для участия в групповом этапе Лиги чемпионов.

Икарди будет получать в ПСЖ в два раза больше, чем в "Интере".

Рассмотрение ходатайств Кокориных и Мамаева об УДО пройдет в закрытом режиме.

Зинченко отказался переходить в "Ювентус".

"Барселона" пыталась купить форварда "Тоттенхэма" после срыва трансфера Неймара.

"Челси" представил третий комплект формы на сезон 2019/20.

Опубликована полная турнирная сетка Кубка России.

"Ювентус" не утратил интерес к Ракитичу.

СМИ: конфликт между ПСЖ и Неймаром обостряется.

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