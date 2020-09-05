Главные новости дня: 4 сентября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 4 сентября.

ESPN: "Барселона" не будет наказывать Месси за отсутствие на тренировках.

"Челси" объявил о трансфере Хаверца из "Байера".

Официально: Месси остался в "Барселоне".

Молодежная сборная России обыграла Болгарию в отборе Евро-2021.

Стало известно, когда Магуайр вернется в сборную Англии.

Месси раскритиковал президента "Барселоны" Бартомеу.

Отец Месси и Ла Лига обменялись письмами.

СМИ: Алексей Миранчук пропустит начало сезона в Серии А.

Алексис Санчес хотел уйти из "Манчестер Юнайтед" после первой тренировки.

Состоялась жеребьёвка группового этапа Кубка России.

"Спартак" нацелился на вингера "Ромы".

Голландия минимально обыграла Польшу в Лиге наций.

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