Главные новости дня: 4 сентября

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Главные новости дня: 4 сентября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 4 сентября.

ESPN: "Барселона" не будет наказывать Месси за отсутствие на тренировках.

"Челси" объявил о трансфере Хаверца из "Байера".

ОфициальноМесси остался в "Барселоне".

Молодежная сборная России обыграла Болгарию в отборе Евро-2021.

Стало известно, когда Магуайр вернется в сборную Англии.

Месси раскритиковал президента "Барселоны" Бартомеу.

Отец Месси и Ла Лига обменялись письмами.

СМИ: Алексей Миранчук пропустит начало сезона в Серии А.

Алексис Санчес хотел уйти из "Манчестер Юнайтед" после первой тренировки.

Состоялась жеребьёвка группового этапа Кубка России.

"Спартак" нацелился на вингера "Ромы".

Голландия минимально обыграла Польшу в Лиге наций.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru

 
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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
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