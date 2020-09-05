Главные новости дня: 4 сентября
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 4 сентября.
ESPN: "Барселона" не будет наказывать Месси за отсутствие на тренировках.
"Челси" объявил о трансфере Хаверца из "Байера".
Официально: Месси остался в "Барселоне".
Молодежная сборная России обыграла Болгарию в отборе Евро-2021.
Стало известно, когда Магуайр вернется в сборную Англии.
Месси раскритиковал президента "Барселоны" Бартомеу.
Отец Месси и Ла Лига обменялись письмами.
СМИ: Алексей Миранчук пропустит начало сезона в Серии А.
Алексис Санчес хотел уйти из "Манчестер Юнайтед" после первой тренировки.
Состоялась жеребьёвка группового этапа Кубка России.
"Спартак" нацелился на вингера "Ромы".
Голландия минимально обыграла Польшу в Лиге наций.
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ESPN: "Барселона" не будет наказывать Месси за отсутствие на тренировках
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Два игрока "Монако", возможно, заразились коронавирусом
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Тренер Чернышов прокомментировал новость о том, что Месси остается в "Барселоне"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14