Главные новости дня: 4 января

Сегодня, 4 января, в мире футбола произошло немало интересных событий.

В рамках 1/32 финала Кубка Англии "Тоттенхэм" с разгромным счетом обыграл "Транмир Роверс".

В Примере "Леванте" сыграл вничью с "Жироной" (видеообзор матча), а "Эспаньол" переиграл "Леганес" (видеообзор матча).

В 1/32 финала Кубка Франции "Нант" выбил из турнира "Шатору".

В АПЛ были названы претенденты на звание лучшего тренера, игрока и забитого гола в декабре.

"Бенфика" отправила в отставку своего наставника Руи Виторию и теперь на должность рассматриваются три топ-тренера.

Леандро Паредес открыто заявил о желании уйти из "Зенита".

Из официальных сделок стоит отметить: "Барселона" окончательно продала Паулиньо в Китай, "Милан" объявил о трансфере бразильского вингера, а "Борнмут" подписал двух футболистов "Ливерпуля" Доминика Соланке и Натаниэля Клайна.

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