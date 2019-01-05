Главные новости дня: 4 января

Теги тоттенхэммиланливерпульлеандро паредес

Главные новости дня: 4 января

Сегодня, 4 января, в мире футбола произошло немало интересных событий.

В рамках 1/32 финала Кубка Англии "Тоттенхэм" с разгромным счетом обыграл "Транмир Роверс".

В Примере "Леванте" сыграл вничью с "Жироной" (видеообзор матча), а "Эспаньол" переиграл "Леганес" (видеообзор матча).

В 1/32 финала Кубка Франции "Нант" выбил из турнира "Шатору".

В АПЛ были названы претенденты на звание лучшего тренера, игрока и забитого гола в декабре.

"Бенфика" отправила в отставку своего наставника Руи Виторию и теперь на должность рассматриваются три топ-тренера.

Леандро Паредес открыто заявил о желании уйти из "Зенита".

Из официальных сделок стоит отметить: "Барселона" окончательно продала Паулиньо в Китай, "Милан" объявил о трансфере бразильского вингера, а "Борнмут" подписал двух футболистов "Ливерпуля" Доминика Соланке и Натаниэля Клайна.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

В ОНК рассказали о возможной дате проведения в СИЗО матча с участием Кокорина и Мамаева

В ОНК рассказали о возможной дате проведения в СИЗО матча с участием Кокорина и Мамаева

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 20 54
2 Тоттенхэм Тоттенхэм 21 48
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 20 47
4 Челси Челси 21 44
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 21 41
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 21 38
7 Лестер Сити Лестер Сити 21 31
8 Уотфорд Уотфорд 21 29
9 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 21 29
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 21 28
11 Эвертон Эвертон 21 27
12 Борнмут Борнмут 21 27
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 21 26
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 21 22
15 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 21 18
16 Бернли Бернли 21 18
17 Кардифф Сити Кардифф Сити 21 18
18 Саутгемптон Саутгемптон 21 16
19 Фулхэм Фулхэм 21 14
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 21 10
Полная таблица

топ-5 тегов