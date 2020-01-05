Главные новости дня: 4 января

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 4 января.

"Манчестер Сити" и "Лестер" одержали победы в Кубке Англии, "Вулверхэмптон" и "Манчестер Юнайтед" проведут ответный матч.

"Реал" добыл выездную победу над "Хетафе" и выбился в лидеры Примеры.

"Барселона" потеряла очки в матче с "Эспаньолом", но вернула себе первое место Примеры.

"Атлетико" обыграл "Леванте" и вышел на третье место в Примере.

"Монако" на последних минутах вырвал победу над "Реймсом" и вышел в 1/16 финала Кубка Франции.

Александр Нюбель летом станет игроком "Баварии".

Джованни ван Бронкхорст возглавил "Гуанчжоу Фули".

Немецкий клуб готовит предложение по форварду "Ростова" Эльдору Шомуродову.

Назван самый посещаемый матч 2019 года.

В Мексике тюремный матч закончился гибелью 16 человек.

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