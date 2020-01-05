Главные новости дня: 4 января

Теги барселонареал мадридманчестер ситиалександр нюбель

Главные новости дня: 4 января

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 4 января.

"Манчестер Сити" и "Лестер" одержали победы в Кубке Англии, "Вулверхэмптон" и "Манчестер Юнайтед" проведут ответный матч.

"Реал" добыл выездную победу над "Хетафе" и выбился в лидеры Примеры.

"Барселона" потеряла очки в матче с "Эспаньолом", но вернула себе первое место Примеры.

"Атлетико" обыграл "Леванте" и вышел на третье место в Примере.

"Монако" на последних минутах вырвал победу над "Реймсом" и вышел в 1/16 финала Кубка Франции.

Александр Нюбель летом станет игроком "Баварии".

Джованни ван Бронкхорст возглавил "Гуанчжоу Фули".

Немецкий клуб готовит предложение по форварду "Ростова" Эльдору Шомуродову.

Назван самый посещаемый матч 2019 года.

В Мексике тюремный матч закончился гибелью 16 человек.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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"Барселона" потеряла очки в матче с "Эспаньолом", но вернула себе первое место Примеры

"Барселона" потеряла очки в матче с "Эспаньолом", но вернула себе первое место Примеры

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 19 55
2 Лестер Сити Лестер Сити 21 45
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 21 44
4 Челси Челси 21 36
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 21 31
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 21 30
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 21 30
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 20 29
9 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 21 28
10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 21 27
11 Эвертон Эвертон 21 25
12 Саутгемптон Саутгемптон 21 25
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 21 25
14 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 21 24
15 Бернли Бернли 21 24
16 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 20 22
17 Астон Вилла Астон Вилла 21 21
18 Борнмут Борнмут 21 20
19 Уотфорд Уотфорд 21 19
20 Норвич Сити Норвич Сити 21 14
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