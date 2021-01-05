Главные новости дня: 4 января

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 4 января.

Месси достиг трёх юбилейных отметок в матче с "Уэской".

На Эриксена появился ещё один претендент.

Почеттино провёл первую тренировку в ПСЖ.

Лукаку побил рекорд Роналдо в "Интере".

Романцев назвал оптимальный вариант на замену Тедеско в "Спартаке".

Воспитанник "Атлетика" погиб в ДТП.

"Бавария" теряет Гнабри.

В дортмундской "Боруссии" оценили возможный трансфер Холанда.

Бывший тренер сборной Италии отказался возглавить "Спартак". Экс-наставник Интера тоже.

ПСЖ и "Манчестер Сити" поборются за Кейна.

Андрей Шевченко может возглавить "Челси".

Джикия выбрал команду мечты из российских футболистов.

"Ливерпуль" предложит Мане новый контракт. А "Челси" удвоит зарплату Абрахаму.

Пеле обновил описание аккаунта в инстаграме: "Лучший бомбардир всех времен – 1283 гола".

"Валенсия" уволит главного тренера.

АПЛ продолжат играть, несмотря на новый локдаун в Англии.

Все результаты 17-го тура АПЛ и 17-го тура Ла Лиги.