Главные новости дня: 4 января

Теги пелемаурисио почеттиноандрей шевченкоолег романцев

Главные новости дня: 4 январяSoccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 4 января.

Месси достиг трёх юбилейных отметок в матче с "Уэской".

На Эриксена появился ещё один претендент.

Почеттино провёл первую тренировку в ПСЖ.

Лукаку побил рекорд Роналдо в "Интере".

Романцев назвал оптимальный вариант на замену Тедеско в "Спартаке".

Воспитанник "Атлетика" погиб в ДТП.

"Бавария" теряет Гнабри.

В дортмундской "Боруссии" оценили возможный трансфер Холанда.

Бывший тренер сборной Италии отказался возглавить "Спартак". Экс-наставник Интера тоже.

ПСЖ и "Манчестер Сити" поборются за Кейна.

Андрей Шевченко может возглавить "Челси".

Джикия выбрал команду мечты из российских футболистов.

"Ливерпуль" предложит Мане новый контракт. А "Челси" удвоит зарплату Абрахаму.

Пеле обновил описание аккаунта в инстаграме: "Лучший бомбардир всех времен – 1283 гола".

"Валенсия" уволит главного тренера.

АПЛ продолжат играть, несмотря на новый локдаун в Англии.

Все результаты 17-го тура АПЛ и 17-го тура Ла Лиги.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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АПЛ продолжат играть, несмотря на новый локдаун в Англии

АПЛ продолжат играть, несмотря на новый локдаун в Англии

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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