Главные новости дня: 4 января
Фото: инстаграм Эрлинга Холанда/Автор неизвестен
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 4 января.
Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд не хочет играть в одной команде с форвардом "Пари Сен-Жермен" Килианом Мбаппе.
"Ювентус" не сумел договориться с уругвайским нападающим мадридского "Атлетико" Луисом Суаресом.
Защитник "Барселоны" Самуэль Умтити отказался от перехода в "Фенербахче".
Агент Холанда Мино Райола назвал условие для перехода форварда в "Барселону".
Официально объявлены претенденты на премию Ференца Пушкаша, которая вручается футболисту, забившему лучший гол года.
Голкипер амстердамского "Аякса" Андре Онана станет футболистом миланского "Интера".
Авторитетное французское издание L'Equipe не включило в символическую сборную 2021 года Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед") и Лионеля Месси (ПСЖ).
"Реал" принял решение отказаться от подписания немецкого защитника "Челси" Антонио Рюдигера.
Стало известно, при каких обстоятельствах полузащитник Филиппе Коутиньо уйдёт из "Барселоны".
Нападающему лондонского "Челси" Ромелу Лукаку грозят санкции со стороны клуба.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18