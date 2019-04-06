Главные новости дня: 5 апреля

Теги ливерпульполь погбарафаэль варанантуан гризманнлионель мессимаурисио почеттино

Главные новости дня: 5 апреля

Редакция soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 5 апреля.

В этот день состоялись несколько матчей в европейских чемпионатах.

"Ливерпуль" на выезде добыл волевую победу над "Саутгемптоном" и вышел на первое место в АПЛ.

Тем временем, "Майнц" нанёс сокрушительное поражение "Фрайбургу", "Марсель" уступил "Бордо", а "Порту" обыграл "Боавишту".

Из других новостей выделим следующие:

"Манчестер Юнайтед" хочет предложить Полю Погба контракт до 2024 года, но француз желает перейти в "Реал".

Королевский клуб, в свою очередь, намерен продать игроков на 500 миллионов евро, а также сохранить Рафаэля Варана путём существенного увеличения зарплаты. А ещё "сливочные" близки к покупке Эдена Азара и потере Кейлора Наваса.

Антуан Гризманн готов стать игроком "Барселоны", только вот в "блаугране" его уже не очень ждут.

А капитан "сине-гранатовых" Лионель Месси признан лучшим игроком марта в Примере.

АПЛ назвала номинантов на звание лучшего футболиста и лучшего тренера по итогам прошлого месяца.

"Зенит" планирует подписать Вячеслава Караваева, а "Краснодар" - португальца Шикинью.

Кроме того, Ришарлисон может перейти в "Ливерпуль", ПСЖ готов удовлетворить финансовые требования Давида Де Хеа, Антонио Конте согласился тренировать "Интер", а Маурисио Почеттино может возглавить "Милан".

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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 33 82
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 32 80
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 32 64
4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 31 63
5 Челси Челси 32 63
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 32 61
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 32 47
8 Уотфорд Уотфорд 32 46
9 Лестер Сити Лестер Сити 32 44
10 Эвертон Эвертон 32 43
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 32 42
12 Борнмут Борнмут 32 38
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 32 36
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 32 35
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 31 33
16 Саутгемптон Саутгемптон 32 33
17 Бернли Бернли 32 33
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 32 28
19 Фулхэм Фулхэм 33 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 32 14
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