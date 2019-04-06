Главные новости дня: 5 апреля
Редакция soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 5 апреля.
В этот день состоялись несколько матчей в европейских чемпионатах.
"Ливерпуль" на выезде добыл волевую победу над "Саутгемптоном" и вышел на первое место в АПЛ.
Тем временем, "Майнц" нанёс сокрушительное поражение "Фрайбургу", "Марсель" уступил "Бордо", а "Порту" обыграл "Боавишту".
Из других новостей выделим следующие:
"Манчестер Юнайтед" хочет предложить Полю Погба контракт до 2024 года, но француз желает перейти в "Реал".
Королевский клуб, в свою очередь, намерен продать игроков на 500 миллионов евро, а также сохранить Рафаэля Варана путём существенного увеличения зарплаты. А ещё "сливочные" близки к покупке Эдена Азара и потере Кейлора Наваса.
Антуан Гризманн готов стать игроком "Барселоны", только вот в "блаугране" его уже не очень ждут.
А капитан "сине-гранатовых" Лионель Месси признан лучшим игроком марта в Примере.
АПЛ назвала номинантов на звание лучшего футболиста и лучшего тренера по итогам прошлого месяца.
"Зенит" планирует подписать Вячеслава Караваева, а "Краснодар" - португальца Шикинью.
Кроме того, Ришарлисон может перейти в "Ливерпуль", ПСЖ готов удовлетворить финансовые требования Давида Де Хеа, Антонио Конте согласился тренировать "Интер", а Маурисио Почеттино может возглавить "Милан".
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Главные новости дня: 5 апреля
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"Ливерпуль" добыл тяжёлую победу над "Саутгемптоном" и вернулся на первое место в АПЛ
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|33
|82
|2
|Манчестер Сити
|32
|80
|3
|Тоттенхэм
|32
|64
|4
|Арсенал Лондон
|31
|63
|5
|Челси
|32
|63
|6
|Манчестер Юнайтед
|32
|61
|7
|Вулверхэмптон
|32
|47
|8
|Уотфорд
|32
|46
|9
|Лестер Сити
|32
|44
|10
|Эвертон
|32
|43
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|32
|42
|12
|Борнмут
|32
|38
|13
|Кристал Пэлас
|32
|36
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|32
|35
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|31
|33
|16
|Саутгемптон
|32
|33
|17
|Бернли
|32
|33
|18
|Кардифф Сити
|32
|28
|19
|Фулхэм
|33
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|32
|14