Главные новости дня: 5 апреля

Редакция soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 5 апреля.

В этот день состоялись несколько матчей в европейских чемпионатах.

"Ливерпуль" на выезде добыл волевую победу над "Саутгемптоном" и вышел на первое место в АПЛ.

Тем временем, "Майнц" нанёс сокрушительное поражение "Фрайбургу", "Марсель" уступил "Бордо", а "Порту" обыграл "Боавишту".

Из других новостей выделим следующие:

"Манчестер Юнайтед" хочет предложить Полю Погба контракт до 2024 года, но француз желает перейти в "Реал".

Королевский клуб, в свою очередь, намерен продать игроков на 500 миллионов евро, а также сохранить Рафаэля Варана путём существенного увеличения зарплаты. А ещё "сливочные" близки к покупке Эдена Азара и потере Кейлора Наваса.

Антуан Гризманн готов стать игроком "Барселоны", только вот в "блаугране" его уже не очень ждут.

А капитан "сине-гранатовых" Лионель Месси признан лучшим игроком марта в Примере.

АПЛ назвала номинантов на звание лучшего футболиста и лучшего тренера по итогам прошлого месяца.

"Зенит" планирует подписать Вячеслава Караваева, а "Краснодар" - португальца Шикинью.

Кроме того, Ришарлисон может перейти в "Ливерпуль", ПСЖ готов удовлетворить финансовые требования Давида Де Хеа, Антонио Конте согласился тренировать "Интер", а Маурисио Почеттино может возглавить "Милан".

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