Главные новости дня: 5 апреля

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Главные новости дня: 5 апреля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 5 апреля.

"Спартак" арендовал самолет, чтобы Тиль вернулся в Голландию.

Смолов самовольно покинул Испанию и отправился в Россию.

AS: Смолов вернулся в Россию на 18-летие возлюбленной.

Виллиан сообщил об уходе из "Челси".

Врач "Реймса" покончил с собой из-за того, что заразился коронавирусом.

ПСЖ близок к покупке лидера обороны "Наполи".

Игроки "Динамо" согласились на понижение зарплаты.

Де Лигт может продолжить карьеру в "Реале".

Видаль не будет урезать зарплаты игрокам в чилийском клубе, которым владеет.

Марадона заявил, что некоторые клубы пользуются моментом, чтобы не платить игрокам.

Уэйн Руни выступил с критикой руководства АПЛ.

Хедира "клонировал" себя, чтобы отпраздновать день рождения.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Смолов рассказал, почему покинул Испанию

Смолов рассказал, почему покинул Испанию

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1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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