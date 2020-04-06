Главные новости дня: 5 апреля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 5 апреля.

"Спартак" арендовал самолет, чтобы Тиль вернулся в Голландию.

Смолов самовольно покинул Испанию и отправился в Россию.

AS: Смолов вернулся в Россию на 18-летие возлюбленной.

Виллиан сообщил об уходе из "Челси".

Врач "Реймса" покончил с собой из-за того, что заразился коронавирусом.

ПСЖ близок к покупке лидера обороны "Наполи".

Игроки "Динамо" согласились на понижение зарплаты.

Де Лигт может продолжить карьеру в "Реале".

Видаль не будет урезать зарплаты игрокам в чилийском клубе, которым владеет.

Марадона заявил, что некоторые клубы пользуются моментом, чтобы не платить игрокам.

Уэйн Руни выступил с критикой руководства АПЛ.

Хедира "клонировал" себя, чтобы отпраздновать день рождения.

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