Главные новости дня: 5 апреля
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 5 апреля.
"Спартак" арендовал самолет, чтобы Тиль вернулся в Голландию.
Смолов самовольно покинул Испанию и отправился в Россию.
AS: Смолов вернулся в Россию на 18-летие возлюбленной.
Виллиан сообщил об уходе из "Челси".
Врач "Реймса" покончил с собой из-за того, что заразился коронавирусом.
ПСЖ близок к покупке лидера обороны "Наполи".
Игроки "Динамо" согласились на понижение зарплаты.
Де Лигт может продолжить карьеру в "Реале".
Видаль не будет урезать зарплаты игрокам в чилийском клубе, которым владеет.
Марадона заявил, что некоторые клубы пользуются моментом, чтобы не платить игрокам.
Уэйн Руни выступил с критикой руководства АПЛ.
Хедира "клонировал" себя, чтобы отпраздновать день рождения.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
главное
-
Врач "Реймса" покончил с собой из-за того, что заразился коронавирусом
-
"Спартак" арендовал самолет, чтобы Тиль вернулся в Голландию
-
AS: Смолов вернулся в Россию на 18-летие возлюбленной
-
Роналду решил вернуться в "Реал"
-
Эффектная ведущая клубного телеканала "Ювентуса" восхитила фанатов страстным танцем
Лента новостей
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Главные новости дня: 5 апреля
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1
Смолов рассказал, почему покинул Испанию
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1
Азмун высказался об интересе со стороны "Наполи"
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2
Хави: "Роналдиньо принял Месси как младшего брата"
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Шалимов защищается от коронавируса в стильной экипировке
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Мостовой заявил, что все еще хочет стать тренером
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Тиаго Силва летом может перейти в "Милан"
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1
Игроки "Баварии" начнут тренироваться с 6 апреля
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Врач "Реймса" покончил с собой из-за того, что заразился коронавирусом
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Бернардески покинет "Ювентус" по окончании сезона
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Фалькао этим летом может покинуть "Галатасарай"
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Мостовой: "Дзюба точно входит в топ-2 в чемпионате России"
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"Аталанта" хочет выкупить у "Челси" права на хавбека Пашалича
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1
"Спартак" арендовал самолет, чтобы Тиль вернулся в Голландию
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AS: Смолов вернулся в Россию на 18-летие возлюбленной
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Мостовой высказался по поводу ситуации с коронавирусом в России
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Уткин прокомментировал возвращение Смолова в Россию
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2
Медиа Sky Sports составило символическую сборную лучших игроков сезона АПЛ
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Роналду решил вернуться в "Реал"
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2
"Манчестер Сити" серьезно накажет Уокера, который вызвал на дом проституток во время карантина
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18