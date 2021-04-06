Главные новости дня: 5 апреля

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Главные новости дня: 5 апреляФото: Твиттер @LaLiga
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 5 апреля.

"Спартак" теряет Жиго.

В "Знамени Труда" раскрыли подробности смерти 18-летнего футболиста Сидорова.

Давид Луиз перенес операцию на колене.

Ибрагимович договорился с "Миланом" о новом контракте.

ЦСКА надолго потерял Магнуссона.

"Ювентус" может переманить одного из лидеров "Милана".

Аллегри может вернуться в "Ювентус".

Форвард "Спартака" Соболев забивает быстрее Месси и Роналду в 2021 году.

Все города, которые примут матчи Евро-2020 готовы допустить зрителей на стадионы.

"Барселона" в самой концовке вырвала победу у "Вальядолида".

Все результаты 24-го тура РПЛ, 29-го тура Ла Лиги и 30-го тура АПЛ.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru

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Два шокирующих разгрома в Лондоне, "Тоттенхэм" вновь упускает победу, а "Манчестер Сити" не дает себя догнать: все результаты 30-го тура АПЛ

Два шокирующих разгрома в Лондоне, "Тоттенхэм" вновь упускает победу, а "Манчестер Сити" не дает себя догнать: все результаты 30-го тура АПЛ

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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