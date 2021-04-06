Главные новости дня: 5 апреля
Фото: Твиттер @LaLiga
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 5 апреля.
"Спартак" теряет Жиго.
В "Знамени Труда" раскрыли подробности смерти 18-летнего футболиста Сидорова.
Давид Луиз перенес операцию на колене.
Ибрагимович договорился с "Миланом" о новом контракте.
ЦСКА надолго потерял Магнуссона.
"Ювентус" может переманить одного из лидеров "Милана".
Аллегри может вернуться в "Ювентус".
Форвард "Спартака" Соболев забивает быстрее Месси и Роналду в 2021 году.
Все города, которые примут матчи Евро-2020 готовы допустить зрителей на стадионы.
"Барселона" в самой концовке вырвала победу у "Вальядолида".
Все результаты 24-го тура РПЛ, 29-го тура Ла Лиги и 30-го тура АПЛ.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18