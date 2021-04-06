Главные новости дня: 5 апреля

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Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 5 апреля.

"Спартак" теряет Жиго.

В "Знамени Труда" раскрыли подробности смерти 18-летнего футболиста Сидорова.

Давид Луиз перенес операцию на колене.

Ибрагимович договорился с "Миланом" о новом контракте.

ЦСКА надолго потерял Магнуссона.

"Ювентус" может переманить одного из лидеров "Милана".

Аллегри может вернуться в "Ювентус".

Форвард "Спартака" Соболев забивает быстрее Месси и Роналду в 2021 году.

Все города, которые примут матчи Евро-2020 готовы допустить зрителей на стадионы.

"Барселона" в самой концовке вырвала победу у "Вальядолида".

Все результаты 24-го тура РПЛ, 29-го тура Ла Лиги и 30-го тура АПЛ.