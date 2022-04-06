Главные новости дня: 5 апреля
Фото: твиттер "Ливерпуля"/Автор неизвестен
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 5 апреля.
Состоялись два первых матча 1/4 финала Лиги чемпионов. "Манчестер Сити" дома победил "Атлетико", "Ливерпуль" в гостях переиграл "Бенфику".
"Наполи" близок к подписанию полузащитника батумского "Динамо" Хвичи Кварацхелии.
Нападающий сборной Франции и "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе может остаться в своем нынешнем клубе.
"Бавария" близка к подписанию защитника "Аякса".
ЭСК РФС признал ошибку арбитра в матче "Локомотив" - "Спартак".
Один из руководителей "Локомотива" Ларс Корнетка покинул клуб.
Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни оценил возвращение Криштиану Роналду.
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Лента новостей
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Главные новости дня: 5 апреля
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Победы "Манчестер Сити" и "Ливерпуля": результаты 1/4 финала Лиги чемпионов 5 апреля
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"Ливерпуль" уверенно победил "Бенфику" в 1/4 финала ЛЧ
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"Манчестер Сити" обыграл "Атлетико" в Лиге чемпионов
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Итальянские гранды нацелились на Вайгля
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Хвича Кварацхелия близок к переходу в "Наполи"
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Куртуа высказался о ситуации Азара в "Реале"
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18