Главные новости дня: 5 апреля

Фото: твиттер "Ливерпуля"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 5 апреля.

Состоялись два первых матча 1/4 финала Лиги чемпионов. "Манчестер Сити" дома победил "Атлетико", "Ливерпуль" в гостях переиграл "Бенфику".

"Наполи" близок к подписанию полузащитника батумского "Динамо" Хвичи Кварацхелии.

Нападающий сборной Франции и "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе может остаться в своем нынешнем клубе.

"Бавария" близка к подписанию защитника "Аякса".

ЭСК РФС признал ошибку арбитра в матче "Локомотив" - "Спартак".

Один из руководителей "Локомотива" Ларс Корнетка покинул клуб.

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни оценил возвращение Криштиану Роналду.

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