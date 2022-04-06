Главные новости дня: 5 апреля

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Главные новости дня: 5 апреля

Фото: твиттер "Ливерпуля"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 5 апреля.

Состоялись два первых матча 1/4 финала Лиги чемпионов. "Манчестер Сити" дома победил "Атлетико", "Ливерпуль" в гостях переиграл "Бенфику".

"Наполи" близок к подписанию полузащитника батумского "Динамо" Хвичи Кварацхелии.

Нападающий сборной Франции и "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе может остаться в своем нынешнем клубе.

"Бавария" близка к подписанию защитника "Аякса".

ЭСК РФС признал ошибку арбитра в матче "Локомотив" - "Спартак".

Один из руководителей "Локомотива" Ларс Корнетка покинул клуб.

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни оценил возвращение Криштиану Роналду.

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Победы "Манчестер Сити" и "Ливерпуля": результаты 1/4 финала Лиги чемпионов 5 апреля

Победы "Манчестер Сити" и "Ливерпуля": результаты 1/4 финала Лиги чемпионов 5 апреля

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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