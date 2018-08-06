Главные новости дня: 5 августа

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Главные новости дня: 5 августа

Soccernews.ru рассказывает о самых интересных новостях воскресенья, 5 августа.

Самарские "Крылья Советов" на своем поле неожиданно крупно проиграли "Оренбургу" со счетом 0:3.

Отчет о матче "Крылья Советов" - "Оренбург"

Видеообзор матча "Крылья Советов" - "Оренбург"

Далее ЦСКА дома потерпел поражение от "Ростова" - 0:1.

Отчет о матче ЦСКА - "Ростов"

Видеообзор матча ЦСКА - "Ростов"

В последнем матче дня "Ахмат" добился победы над "Енисеем" - 1:0.

Отчет о матче "Ахмат" - "Енисей"

Видеообзор матча "Ахмат" - "Енисей"

Обладателем Суперкубка Англии стал "Манчестер Сити" обыгравший "Челси" - 2:0

Отчет о матче "Челси" - "Манчестер Сити"

Видеообзор матча "Челси" - "Манчестер Сити"

В матче Международного кубка чемпионом "Реал" был сильнее "Ювентуса" - 3:1

Отчет о матче "Реал" - "Ювентус"

Видеообзор матча "Реал" - "Ювентус"

Также в матче того же турнира "Милан" был сильнее "Барселоны" - 1:0. Каталонский клуб занял на турнире последнее место.

Отчет о матче "Милан" - "Барселона"

Видеообзор матча "Милан" - "Барселона"

Переходим к трансферным делам.

Экс-игрок ЦСКА Роман Еременко перейдет в "Спартак". Фанаты "красно-белых" этим недовольны.

"Челси" и "Ливерпуль" борются за вратаря "Барселоны" Силлессена, но тренер каталонцев Вальверде не хочет его терять.

"Манчестер Юнайтед" и "Челси" могут совершить обмен Мартиаль-Виллиан. Также "МЮ" собрался купить Алдервейрелда, а "Челси" - Заа. При этом манкунианцы решили не покупать Йерри Мину, так как намерены заплатить 90 миллионов евро за Магуайра.

Райола всячески пытается продать Погба в "Барселону"

У "Реала" новая трансферная цель - Кристиан Эриксен. Также королевский клуб нацелился на Алькантару и снизил цену на Модрича. Также "Реал" готов заплатить 250 миллионов евро за Кейна.

Стали известны имена игроков, которые были нужны Моуринью в "МЮ", который, как всегда, недоволен.

"Ювентус" может предложить "МЮ" обмен Пьянич-Погба.

"Барселона" в понедельник представит Видаля, который оказывается не нужен Вальверде. Тренер каталонцев хочет видеть в команде Киммиха. Йерри Мина, скорее всего, перейдет в "Эвертон".

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами, дальше будет еще интереснее. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
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