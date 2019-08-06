Главные новости дня: 5 августа

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Главные новости дня: 5 августа

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 5 августа.

"Ахмат" обыграл "Оренбург" в 4-м туре РПЛ.

Жеребьёвка квалификации ЛЧ: "Краснодар" в случае победы над "Порту" сыграет с "Истанбулом" или "Олимпиакосом".

Стали известны возможные соперники "Спартака" в плей-офф квалификации Лиги Европы.

"Спартак" объявил о переходе Гуса Тиля.

"Зенит" опроверг информацию о конфликте между Малкомом и болельщиками.

"Динамо" объявило о продаже Абдула Теттеха в турецкий клуб.

"Сочи" подписал контракт с Кристианом Нобоа.

"Манчестер Юнайтед" объявил о трансфере Харри Магуайра.

Официально: Дида вернулся в "Милан".

"Барселона" теряет Лионеля Месси.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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"Манчестер Сити" и "Ювентус" согласовали обмен футболистами

"Манчестер Сити" и "Ювентус" согласовали обмен футболистами

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
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