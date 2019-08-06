Главные новости дня: 5 августа
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 5 августа.
"Ахмат" обыграл "Оренбург" в 4-м туре РПЛ.
Жеребьёвка квалификации ЛЧ: "Краснодар" в случае победы над "Порту" сыграет с "Истанбулом" или "Олимпиакосом".
Стали известны возможные соперники "Спартака" в плей-офф квалификации Лиги Европы.
"Спартак" объявил о переходе Гуса Тиля.
"Зенит" опроверг информацию о конфликте между Малкомом и болельщиками.
"Динамо" объявило о продаже Абдула Теттеха в турецкий клуб.
"Сочи" подписал контракт с Кристианом Нобоа.
"Манчестер Юнайтед" объявил о трансфере Харри Магуайра.
Официально: Дида вернулся в "Милан".
"Барселона" теряет Лионеля Месси.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Главные новости дня: 5 августа
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Болельщики раскритиковали экс-игрока "Боруссии" за пародию на Гитлера
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16