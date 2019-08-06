Главные новости дня: 5 августа

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 5 августа.

"Ахмат" обыграл "Оренбург" в 4-м туре РПЛ.

Жеребьёвка квалификации ЛЧ: "Краснодар" в случае победы над "Порту" сыграет с "Истанбулом" или "Олимпиакосом".

Стали известны возможные соперники "Спартака" в плей-офф квалификации Лиги Европы.

"Спартак" объявил о переходе Гуса Тиля.

"Зенит" опроверг информацию о конфликте между Малкомом и болельщиками.

"Динамо" объявило о продаже Абдула Теттеха в турецкий клуб.

"Сочи" подписал контракт с Кристианом Нобоа.

"Манчестер Юнайтед" объявил о трансфере Харри Магуайра.

Официально: Дида вернулся в "Милан".

"Барселона" теряет Лионеля Месси.

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