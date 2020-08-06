Главные новости дня: 5 августа
Редакция Soccernews выделяет самые интересные новости среды, 5 августа.
В этот день "Спартак" объявил о переходе полузащитника Остона Урунова. Также клуб согласовал трансфер бразильца Гуги Гомеса и сделал предложение по португальцу Адриену Силве. А ещё "красно-белые" готовы расстаться с четырьмя футболистами.
Бывший спартаковец Джано Ананидзе вскоре подпишет контракт с "Ротором". Тем временем, волгоградцы уже усилились защитником ЦСКА Седриком Гогуа.
Армейцы также время зря не теряли, объявив официально о покупке аргентинца Адольфо Гайча. Новичок выбрал 21-й номер.
Между тем, "Локомотив" попрощался с Джефферсоном Фарфаном и уже подобрал ему замену в лице Франсуа Камано.
Другой столичный клуб "Динамо" ждёт очередного новичка - Николу Моро, с которым уже согласован пятилетний контракт.
"Краснодар" подписал 34-летнего вратаря Евгения Городова. "Зенит" может потерять одного из своих лидеров - на Вильмара Барриоса нацелился "Милан". А вот экс-защитник "сине-бело-голубых" Бранислав Иванович возвращается в АПЛ.
В то же время Сергей Юран неплохо заработал на своём увольнении из "Химок" - сумма компенсации может достигнуть 14,5 миллионов рублей.
В Европе в среду информационный день был не таким насыщенным. "Манчестер Сити" оформил трансфер Натана Аке, а в ЛЕ определились четыре участника 1/4 финала. Это "Шахтёр" и "Копенгаген", а также "Интер" и "Манчестер Юнайтед".
На сегодня всё. Ожидайте завтра ещё больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
Лента новостей
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Главные новости дня: 5 августа
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ЦСКА и "Локомотив" интересуются уругвайским защитником
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Тедеско оценил перспективы Урунова в "Спартаке"
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Сульшер подтвердил, что Санчес не вернётся в "Манчестер Юнайтед"
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ПСЖ в преддверии матча с "Аталантой" минимально обыграл "Сошо"
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Газизов высказался о зарплате Кокорина в "Спартаке"
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Сёмин поделился мнением об уходе Фарфана из "Локомотива"
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"Реал" выбрал новый клуб для Кубо
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Аке прокомментировал свой переход в "Манчестер Сити"
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Бабаев отреагировал на слухи о возвращении Бекао в ЦСКА
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"Манчестер Юнайтед" и "Интер" стали четвертьфиналистами Лиги Европы
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Газизов назвал четырёх игроков, которые покинут "Спартак"
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Глушаков оценил перспективы Кокорина в "Спартаке"
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Фарфан попрощался с "Локомотивом"
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Лукаку повторил рекорд Ширера
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Газизов: "Спартак" в этом году будет бороться за титул"
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"Мордовия" лишится профессионального статуса
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Бабаев прокомментировал переход Гайча в ЦСКА
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Официально: Аке стал игроком "Манчестер Сити"
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"Шахтёр" и "Копенгаген" пробились в 1/4 финала Лиги Европы
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18