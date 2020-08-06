Главные новости дня: 5 августа

Теги остон уруновджано ананидзеседрик гогуаадольфо гайчджефферсон фарфаневгений городоввильмар барриосбранислав ивановичсергей юраннатан акешахтер донецккопенгагенманчестер юнайтединтер милан

Главные новости дня: 5 августа

Редакция Soccernews выделяет самые интересные новости среды, 5 августа.

В этот день "Спартак" объявил о переходе полузащитника Остона Урунова. Также клуб согласовал трансфер бразильца Гуги Гомеса и сделал предложение по португальцу Адриену Силве. А ещё "красно-белые" готовы расстаться с четырьмя футболистами.

Бывший спартаковец Джано Ананидзе вскоре подпишет контракт с "Ротором". Тем временем, волгоградцы уже усилились защитником ЦСКА Седриком Гогуа.

Армейцы также время зря не теряли, объявив официально о покупке аргентинца Адольфо Гайча. Новичок выбрал 21-й номер.

Между тем, "Локомотив" попрощался с Джефферсоном Фарфаном и уже подобрал ему замену в лице Франсуа Камано.

Другой столичный клуб "Динамо" ждёт очередного новичка - Николу Моро, с которым уже согласован пятилетний контракт.

"Краснодар" подписал 34-летнего вратаря Евгения Городова. "Зенит" может потерять одного из своих лидеров - на Вильмара Барриоса нацелился "Милан". А вот экс-защитник "сине-бело-голубых" Бранислав Иванович возвращается в АПЛ. 

В то же время Сергей Юран неплохо заработал на своём увольнении из "Химок" - сумма компенсации может достигнуть 14,5 миллионов рублей.

В Европе в среду информационный день был не таким насыщенным. "Манчестер Сити" оформил трансфер Натана Аке, а в ЛЕ определились четыре участника 1/4 финала. Это "Шахтёр" и "Копенгаген", а также "Интер" и "Манчестер Юнайтед"

На сегодня всё. Ожидайте завтра ещё больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

ЦСКА и "Локомотив" интересуются уругвайским защитником

ЦСКА и "Локомотив" интересуются уругвайским защитником

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов