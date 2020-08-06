Главные новости дня: 5 августа

Редакция Soccernews выделяет самые интересные новости среды, 5 августа.

В этот день "Спартак" объявил о переходе полузащитника Остона Урунова. Также клуб согласовал трансфер бразильца Гуги Гомеса и сделал предложение по португальцу Адриену Силве. А ещё "красно-белые" готовы расстаться с четырьмя футболистами.

Бывший спартаковец Джано Ананидзе вскоре подпишет контракт с "Ротором". Тем временем, волгоградцы уже усилились защитником ЦСКА Седриком Гогуа.

Армейцы также время зря не теряли, объявив официально о покупке аргентинца Адольфо Гайча. Новичок выбрал 21-й номер.

Между тем, "Локомотив" попрощался с Джефферсоном Фарфаном и уже подобрал ему замену в лице Франсуа Камано.

Другой столичный клуб "Динамо" ждёт очередного новичка - Николу Моро, с которым уже согласован пятилетний контракт.

"Краснодар" подписал 34-летнего вратаря Евгения Городова. "Зенит" может потерять одного из своих лидеров - на Вильмара Барриоса нацелился "Милан". А вот экс-защитник "сине-бело-голубых" Бранислав Иванович возвращается в АПЛ.

В то же время Сергей Юран неплохо заработал на своём увольнении из "Химок" - сумма компенсации может достигнуть 14,5 миллионов рублей.

В Европе в среду информационный день был не таким насыщенным. "Манчестер Сити" оформил трансфер Натана Аке, а в ЛЕ определились четыре участника 1/4 финала. Это "Шахтёр" и "Копенгаген", а также "Интер" и "Манчестер Юнайтед".

На сегодня всё. Ожидайте завтра ещё больше интересных новостей. | http://soccernews.ru