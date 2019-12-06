Главные новости дня: 5 декабря
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 5 декабря.
В чемпионате Англии в очередной раз опозорился "Арсенал". "Канониры" не могут выиграть уже семь матчей подряд в АПЛ и в этот раз проиграли "Брайтону".
Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера нашел работу спустя 15-месяцев после увольнения из московского клуба и возглавит АЕК.
В Италии разразился громкий скандал. Известное издание Corriere dello Sport неожиданно анонсировало матч Серии А "Интер" - "Рома" расисткой обложкой.
"Зенит" и ЦСКА нацелились на защитника "Севильи" Гильерме Арану. Также главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал о трансферных планах клуба.
ПСЖ может продать в "Реал" нападающего Килиана Мбаппе, но парижский клуб выдвинул одно условие.
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба, по всей видимости, продлил контракт с клубом.
Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий высказался о фильме "Он Вам не Димон", снятым Алексеем Навальным о Дмитрии Медведеве.
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси отметился очередным классным голом. В этот раз на тренировке.
Главный тренер "Аякса" Эрик тен Хаг может возглавить "Баварию".
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Лента новостей
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Главные новости дня: 5 декабря
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1
Суарес рассказал, как Неймар может вернуться в "Барселону"
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Аллегри рассказал, когда он возобновит тренерскую карьеру
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"Оренбург" определил двух кандидатов на замену Федотову, который возглавит "Сочи"
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1
"Арсенал" проиграл "Брайтону", не сумев выиграть в 7-м матче подряд
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"Кальяри" с Наингголаном вышел в 1/8 финала Кубка Италии и сыграет с "Интером"
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"Сочи" договорился с главным тренером "Оренбурга"
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"Ньюкасл" обыграл "Шеффилд Юнайтед" в матче АПЛ
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Агент Бэйла высказался о положении игрока в "Реале"
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1
Каррера возглавит АЕК
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"Бавария" может отказаться от кандидатуры Тухеля в пользу наставника "Аякса"
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Принадлежащий "Зениту" Эрнани вывел "Парму" в 1/8 финала Кубка Италии
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Суарес рассказал, сколько будет еще продолжаться карьера Месси
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"Эвертон" объявил об отставке тренера после разгрома от "Ливерпуля"
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"Челси" нацелился на бывшего игрока "Манчестер Юнайтед"
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Каррера может возглавить греческий топ-клуб
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Дзюба оценил шансы сборной России на Евро-2020
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Слуцкий не будет тренировать греческий топ-клуб
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Впятером на пустые ворота. В Румынии забили очень необычный гол
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Слуцкий рассказал о своем уходе из ЦСКА и оценил возможность возвращения в Россию
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|15
|43
|2
|Лестер Сити
|15
|35
|3
|Манчестер Сити
|15
|32
|4
|Челси
|15
|29
|5
|Вулверхэмптон
|15
|23
|6
|Манчестер Юнайтед
|15
|21
|7
|Кристал Пэлас
|15
|21
|8
|Тоттенхэм
|15
|20
|9
|Шеффилд Юнайтед
|15
|19
|10
|Арсенал Лондон
|15
|19
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|15
|19
|12
|Бернли
|15
|18
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|15
|18
|14
|Борнмут
|15
|16
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|15
|16
|16
|Астон Вилла
|15
|15
|17
|Саутгемптон
|15
|15
|18
|Эвертон
|15
|14
|19
|Норвич Сити
|15
|11
|20
|Уотфорд
|15
|8