Главные новости дня: 5 декабря

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Главные новости дня: 5 декабря

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 5 декабря.

В чемпионате Англии в очередной раз опозорился "Арсенал". "Канониры" не могут выиграть уже семь матчей подряд в АПЛ и в этот раз проиграли "Брайтону".

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера нашел работу спустя 15-месяцев после увольнения из московского клуба и возглавит АЕК.

В Италии разразился громкий скандал. Известное издание Corriere dello Sport неожиданно анонсировало матч Серии А "Интер" - "Рома" расисткой обложкой.

"Зенит" и ЦСКА нацелились на защитника "Севильи" Гильерме Арану. Также главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал о трансферных планах клуба.

ПСЖ может продать в "Реал" нападающего Килиана Мбаппе, но парижский клуб выдвинул одно условие.

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба, по всей видимости, продлил контракт с клубом.

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий высказался о фильме "Он Вам не Димон", снятым Алексеем Навальным о Дмитрии Медведеве.

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси отметился очередным классным голом. В этот раз на тренировке.

Главный тренер "Аякса" Эрик тен Хаг может возглавить "Баварию".

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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"Арсенал" проиграл "Брайтону", не сумев выиграть в 7-м матче подряд

"Арсенал" проиграл "Брайтону", не сумев выиграть в 7-м матче подряд

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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 15 43
2 Лестер Сити Лестер Сити 15 35
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 15 32
4 Челси Челси 15 29
5 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 15 23
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 15 21
7 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 15 21
8 Тоттенхэм Тоттенхэм 15 20
9 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 15 19
10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 15 19
11 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 15 19
12 Бернли Бернли 15 18
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 15 18
14 Борнмут Борнмут 15 16
15 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 15 16
16 Астон Вилла Астон Вилла 15 15
17 Саутгемптон Саутгемптон 15 15
18 Эвертон Эвертон 15 14
19 Норвич Сити Норвич Сити 15 11
20 Уотфорд Уотфорд 15 8
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