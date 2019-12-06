Главные новости дня: 5 декабря

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 5 декабря.

В чемпионате Англии в очередной раз опозорился "Арсенал". "Канониры" не могут выиграть уже семь матчей подряд в АПЛ и в этот раз проиграли "Брайтону".

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера нашел работу спустя 15-месяцев после увольнения из московского клуба и возглавит АЕК.

В Италии разразился громкий скандал. Известное издание Corriere dello Sport неожиданно анонсировало матч Серии А "Интер" - "Рома" расисткой обложкой.

"Зенит" и ЦСКА нацелились на защитника "Севильи" Гильерме Арану. Также главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал о трансферных планах клуба.

ПСЖ может продать в "Реал" нападающего Килиана Мбаппе, но парижский клуб выдвинул одно условие.

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба, по всей видимости, продлил контракт с клубом.

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий высказался о фильме "Он Вам не Димон", снятым Алексеем Навальным о Дмитрии Медведеве.

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси отметился очередным классным голом. В этот раз на тренировке.

Главный тренер "Аякса" Эрик тен Хаг может возглавить "Баварию".

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