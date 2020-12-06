Главные новости дня: 5 декабря

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 5 декабря.

"Спартак" разгромил "Тамбов" и возглавил РПЛ.

"Локомотив" переиграл "Рубин" благодаря дублю Игнатьева.

"Зенит" и "Краснодар" разгромили своих соперников в РПЛ.

"Манчестер Сити" разобрался с "Фулхэмом" и поднялся в топ-4 АПЛ.

"Манчестер Юнайтед" добыл выездную победу над "Вест Хэмом".

"Барселона" проиграла "Кадису" в матче Примеры.

"Реал" переиграл "Севилью" благодаря автоголу Буну.

"Бавария" и "РБ Лейпциг" сыграли вничью, забив на двоих 6 голов.

Бонуччи принес "Ювентусу" победу в туринском дерби

ПСЖ на выезде одолел "Монпелье".

Игорь Дивеев - лучший молодой футболист РПЛ в 2020 году.

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