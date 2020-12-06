Главные новости дня: 5 декабря

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Главные новости дня: 5 декабря

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 5 декабря.

"Спартак" разгромил "Тамбов" и возглавил РПЛ.

"Локомотив" переиграл "Рубин" благодаря дублю Игнатьева.

"Зенит" и "Краснодар" разгромили своих соперников в РПЛ.

"Манчестер Сити" разобрался с "Фулхэмом" и поднялся в топ-4 АПЛ.

"Манчестер Юнайтед" добыл выездную победу над "Вест Хэмом".

"Барселона" проиграла "Кадису" в матче Примеры.

"Реал" переиграл "Севилью" благодаря автоголу Буну.

"Бавария" и "РБ Лейпциг" сыграли вничью, забив на двоих 6 голов.

Бонуччи принес "Ювентусу" победу в туринском дерби

ПСЖ на выезде одолел "Монпелье".

Игорь Дивеев - лучший молодой футболист РПЛ в 2020 году.

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"Барселона" проиграла "Кадису" в матче Примеры

"Барселона" проиграла "Кадису" в матче Примеры

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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