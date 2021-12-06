Главные новости дня: 5 декабря

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Главные новости дня: 5 декабря

Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 5 декабря.

В Российской Премьер-Лиге "Динамо" обыграло "Уфу", "Нижний Новгород" победил "Рубин", "Сочи" уступил "Краснодару", "Химки" проиграли тульскому "Арсеналу". Все результаты 17-го тура

В английской Премьер-лиге "Манчестер Юнайтед" с трудом победил "Кристал Пэлас", "Тоттенхэм" разгромил "Норвич", "Лестер" проиграл "Астон Вилле".

В чемпионате Испании "Валенсия" была сильнее "Сельты".

В чемпионате Германии "Фрайбург" неожиданно уничтожил "Боруссию" из Менхенгладбаха. Все результаты 14-го тура Бундеслиги.

В чемпионате Италии "Ювентус" обыграл "Дженоа", "Лацио" победил "Сампдорию", "Верона" совершила суперкамбэк в матче с "Венецией".

В чемпионате Франции "Монако" разгромил "Метц", "Ренн" уничтожил "Сент-Этьен", "Лион" и "Бордо" сыграли вничью. Все результаты 17-го тура Лиги 1.

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду прокомментировал победу своей команды над "Кристал Пэлас".

"Эвертон" проявляет интерес к главному тренеру "Ромы" Жозе Моуринью.

"Аталанта" может обменять российского полузащитника Алексея Миранчука на ивуарийского полузащитника "Сассуоло" Жереми Бога.

Российский нападающий "Гиресунспора" Магомед-Шапи Сулейманов впервые отдал голевую передачу в матче чемпионата Турции.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Феерии "Монако" и "Ренна", осечки ПСЖ и "Марселя": результаты 17-го тура Лиги 1

Феерии "Монако" и "Ренна", осечки ПСЖ и "Марселя": результаты 17-го тура Лиги 1

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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