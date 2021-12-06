Главные новости дня: 5 декабря
Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 5 декабря.
В Российской Премьер-Лиге "Динамо" обыграло "Уфу", "Нижний Новгород" победил "Рубин", "Сочи" уступил "Краснодару", "Химки" проиграли тульскому "Арсеналу". Все результаты 17-го тура.
В английской Премьер-лиге "Манчестер Юнайтед" с трудом победил "Кристал Пэлас", "Тоттенхэм" разгромил "Норвич", "Лестер" проиграл "Астон Вилле".
В чемпионате Испании "Валенсия" была сильнее "Сельты".
В чемпионате Германии "Фрайбург" неожиданно уничтожил "Боруссию" из Менхенгладбаха. Все результаты 14-го тура Бундеслиги.
В чемпионате Италии "Ювентус" обыграл "Дженоа", "Лацио" победил "Сампдорию", "Верона" совершила суперкамбэк в матче с "Венецией".
В чемпионате Франции "Монако" разгромил "Метц", "Ренн" уничтожил "Сент-Этьен", "Лион" и "Бордо" сыграли вничью. Все результаты 17-го тура Лиги 1.
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду прокомментировал победу своей команды над "Кристал Пэлас".
"Эвертон" проявляет интерес к главному тренеру "Ромы" Жозе Моуринью.
"Аталанта" может обменять российского полузащитника Алексея Миранчука на ивуарийского полузащитника "Сассуоло" Жереми Бога.
Российский нападающий "Гиресунспора" Магомед-Шапи Сулейманов впервые отдал голевую передачу в матче чемпионата Турции.
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18