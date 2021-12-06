Главные новости дня: 5 декабря

Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 5 декабря.

В Российской Премьер-Лиге "Динамо" обыграло "Уфу", "Нижний Новгород" победил "Рубин", "Сочи" уступил "Краснодару", "Химки" проиграли тульскому "Арсеналу". Все результаты 17-го тура.

В английской Премьер-лиге "Манчестер Юнайтед" с трудом победил "Кристал Пэлас", "Тоттенхэм" разгромил "Норвич", "Лестер" проиграл "Астон Вилле".

В чемпионате Испании "Валенсия" была сильнее "Сельты".

В чемпионате Германии "Фрайбург" неожиданно уничтожил "Боруссию" из Менхенгладбаха. Все результаты 14-го тура Бундеслиги.

В чемпионате Италии "Ювентус" обыграл "Дженоа", "Лацио" победил "Сампдорию", "Верона" совершила суперкамбэк в матче с "Венецией".

В чемпионате Франции "Монако" разгромил "Метц", "Ренн" уничтожил "Сент-Этьен", "Лион" и "Бордо" сыграли вничью. Все результаты 17-го тура Лиги 1.

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду прокомментировал победу своей команды над "Кристал Пэлас".

"Эвертон" проявляет интерес к главному тренеру "Ромы" Жозе Моуринью.

"Аталанта" может обменять российского полузащитника Алексея Миранчука на ивуарийского полузащитника "Сассуоло" Жереми Бога.

Российский нападающий "Гиресунспора" Магомед-Шапи Сулейманов впервые отдал голевую передачу в матче чемпионата Турции.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru