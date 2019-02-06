Главные новости дня: 5 февраля

Теги боруссия дортмундкриштиану роналдуалександр кокоринарсенал лондонпавел мамаев

Главные новости дня: 5 февраля

Редакция soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 5 февраля.

В Кубке Германии "Вердер" по пенальти обыграл дортмундскую "Боруссию".

Хамшик подписал контракт с китайским клубом.

УЕФА объяснила, как будет работать система VAR в плей-офф Лиги Чемпионов.

Опубликовано открытое письмо Александра Кокорина.

Аршавин рассказал, как Венгер симулировал травмы игроков "Арсенала".

Самые богатые клубы мира: опубликован список.

Моуринью наказан тюремным заключением за сокрытие налогов.

"Краснодар" принял важное решение по Мамаеву перед матчами плей-офф Лиги Европы.

Суд принял важное решение по Глушакову.

УЕФА может принять кардинальное решение касающееся еврокубков.

Один из лидеров "Зенита" может пропустить ключевые матчи Лиги Европы.

Кононов рассказал о будущей трансферной компании "Спартака".

Две российские команды попали в топ-100 самых богатых клубов мира по версии Soccerex.

Во Франции планируют ввести ограничения на трансферы зимой.

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"Вердер" по пенальти обыграл дортмундскую "Боруссию" в Кубке Германии

"Вердер" по пенальти обыграл дортмундскую "Боруссию" в Кубке Германии

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 25 62
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 25 59
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 25 57
4 Челси Челси 25 50
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 25 48
6 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 25 47
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 25 38
8 Уотфорд Уотфорд 25 34
9 Эвертон Эвертон 25 33
10 Борнмут Борнмут 25 33
11 Лестер Сити Лестер Сити 25 32
12 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 25 32
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 25 27
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 25 26
15 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 25 24
16 Саутгемптон Саутгемптон 25 24
17 Бернли Бернли 25 24
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 25 22
19 Фулхэм Фулхэм 25 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 25 11
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