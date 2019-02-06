Главные новости дня: 5 февраля
Редакция soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 5 февраля.
В Кубке Германии "Вердер" по пенальти обыграл дортмундскую "Боруссию".
Хамшик подписал контракт с китайским клубом.
УЕФА объяснила, как будет работать система VAR в плей-офф Лиги Чемпионов.
Опубликовано открытое письмо Александра Кокорина.
Аршавин рассказал, как Венгер симулировал травмы игроков "Арсенала".
Самые богатые клубы мира: опубликован список.
Моуринью наказан тюремным заключением за сокрытие налогов.
"Краснодар" принял важное решение по Мамаеву перед матчами плей-офф Лиги Европы.
Суд принял важное решение по Глушакову.
УЕФА может принять кардинальное решение касающееся еврокубков.
Один из лидеров "Зенита" может пропустить ключевые матчи Лиги Европы.
Кононов рассказал о будущей трансферной компании "Спартака".
Две российские команды попали в топ-100 самых богатых клубов мира по версии Soccerex.
Во Франции планируют ввести ограничения на трансферы зимой.
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главное
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Во Франции планируют ввести ограничения на трансферы зимой
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"Барселона" огласила состав игроков, вызванных на матч с "Реалом"
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Стало известно, сколько "Арсенал" выделит на летние трансферы
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Две российские команды попали в топ-100 самых богатых клубов мира по версии Soccerex
-
Кононов рассказал о будущей трансферной компании "Спартака"
Лента новостей
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Главные новости дня: 5 февраля
-
"Вердер" по пенальти обыграл дортмундскую "Боруссию" в Кубке Германии
-
Во Франции планируют ввести ограничения на трансферы зимой
-
"Падерборн" в гостях обыграл "Дуйсбург" и вышел в 1/8 финала Кубка Германии
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"Брентфорд", "Ньюпорт", "Куинз Парк Рейнджерс" и "Вулверхэмптон" прошли в 1/8 финала Кубка Англии
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Девушка Роналду мило поздравила футболиста в соцсети
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Рамос рассказал о желании стать тренером
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Ройс забил в 4-м матче подряд за "Боруссию"
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Матч "Марселя" и "Бордо" проходил без болельщиков, но игру внимательно смотрел кот
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Бейл ярко высказался об уходе Зидана из "Реала"
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"Барселона" выйдет на матч с "Реалом" в специальной форме
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Скоро мы станем лидерами: Гвардиола ярко высказался о чемпионской гонке
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"Марсель" обыграл "Бордо" в матче Лиги 1
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"Барселона" огласила состав игроков, вызванных на матч с "Реалом"
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1
"Байер" проиграл "Хайденхайму", а "Гамбург" обыграл "Нюрнберг"
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"Дижон", "Орлеан" и "Нант" прошли в 1/8 финала Кубка Франции
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1
"Ювентус" согласовал с "Дженоа" переход молодого игрока
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1
Месси сам решит будет ли участвовать в матче с "Реалом"
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1
Месси тренировался в общей группе
-
1
Роналду поблагодарил болельщиков за поздравления с днем рождения
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|25
|62
|2
|Манчестер Сити
|25
|59
|3
|Тоттенхэм
|25
|57
|4
|Челси
|25
|50
|5
|Манчестер Юнайтед
|25
|48
|6
|Арсенал Лондон
|25
|47
|7
|Вулверхэмптон
|25
|38
|8
|Уотфорд
|25
|34
|9
|Эвертон
|25
|33
|10
|Борнмут
|25
|33
|11
|Лестер Сити
|25
|32
|12
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|32
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|25
|27
|14
|Кристал Пэлас
|25
|26
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|24
|16
|Саутгемптон
|25
|24
|17
|Бернли
|25
|24
|18
|Кардифф Сити
|25
|22
|19
|Фулхэм
|25
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|25
|11