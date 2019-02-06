Главные новости дня: 5 февраля

Редакция soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 5 февраля.

В Кубке Германии "Вердер" по пенальти обыграл дортмундскую "Боруссию".

Хамшик подписал контракт с китайским клубом.

УЕФА объяснила, как будет работать система VAR в плей-офф Лиги Чемпионов.

Опубликовано открытое письмо Александра Кокорина.

Аршавин рассказал, как Венгер симулировал травмы игроков "Арсенала".

Самые богатые клубы мира: опубликован список.

Моуринью наказан тюремным заключением за сокрытие налогов.

"Краснодар" принял важное решение по Мамаеву перед матчами плей-офф Лиги Европы.

Суд принял важное решение по Глушакову.

УЕФА может принять кардинальное решение касающееся еврокубков.

Один из лидеров "Зенита" может пропустить ключевые матчи Лиги Европы.

Кононов рассказал о будущей трансферной компании "Спартака".

Две российские команды попали в топ-100 самых богатых клубов мира по версии Soccerex.

Во Франции планируют ввести ограничения на трансферы зимой.

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