Главные новости дня: 5 февраля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 5 февраля.

"Спартак" проиграл "Локомотиву" в матче Кубка Париматч Премьер.

"Тоттенхэм" вырвал победу над "Саутгемптоном" и пробился в 1/8 финала Кубка Англии.

"Мирандес" выбил "Вильярреал" из Кубка Испании.

"Бавария" обыграла "Хоффенхайм" и вышла в 1/4 финала Кубка Германии.

"Динамо" запретили регистрировать новых футболистов.

РПЛ подтвердила, что единственным кандидатом на пост президента лиги будет Прядкин.

Россия получила уведомление о недопуске на ЧМ-2022 по футболу.

Олег Кононов возглавил "Ригу".

Два российских клуба намерены подписать Александра Кокорина.

"Манчестер Юнайтед" усилит охрану вице-президента Вудворда.

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