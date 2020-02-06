Главные новости дня: 5 февраля

Теги тоттенхэмбавария мюнхенолег кононовдинамо москва

Главные новости дня: 5 февраля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 5 февраля.

"Спартак" проиграл "Локомотиву" в матче Кубка Париматч Премьер.

"Тоттенхэм" вырвал победу над "Саутгемптоном" и пробился в 1/8 финала Кубка Англии.

"Мирандес" выбил "Вильярреал" из Кубка Испании.

"Бавария" обыграла "Хоффенхайм" и вышла в 1/4 финала Кубка Германии.

"Динамо" запретили регистрировать новых футболистов.

РПЛ подтвердила, что единственным кандидатом на пост президента лиги будет Прядкин.

Россия получила уведомление о недопуске на ЧМ-2022 по футболу.

Олег Кононов возглавил "Ригу".

Два российских клуба намерены подписать Александра Кокорина.

"Манчестер Юнайтед" усилит охрану вице-президента Вудворда.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Тоттенхэм" вырвал победу над "Саутгемптоном" и пробился в 1/8 финала Кубка Англии

"Тоттенхэм" вырвал победу над "Саутгемптоном" и пробился в 1/8 финала Кубка Англии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 25 73
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 24 51
3 Лестер Сити Лестер Сити 25 49
4 Челси Челси 25 41
5 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 25 36
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 25 35
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 25 35
8 Тоттенхэм Тоттенхэм 24 34
9 Эвертон Эвертон 25 33
10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 25 31
11 Бернли Бернли 25 31
12 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 25 31
13 Саутгемптон Саутгемптон 25 31
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 25 30
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 25 26
16 Борнмут Борнмут 25 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 25 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 25 24
19 Уотфорд Уотфорд 25 23
20 Норвич Сити Норвич Сити 25 18
Полная таблица

топ-5 тегов