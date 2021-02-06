Главные новости дня: 5 февраля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 5 февраля.

"Реал" решил расстаться с легендой клуба.

Моуринью установил личный антирекорд из-за поражения от "Челси".

"Манчестер Сити" готовит предложение по Холанду.

Тухель повторил достижение Моуринью.

Андре Онану дисквалифицировали на год за применение допинга.

Матч Лиги Европы "Вольфсберг" - "Тоттенхэм" могут перенести в Россию.

"Спартак" определился с местом проведения третьего сбора.

"Милан" хочет летом бесплатно подписать игроков из "Порту" и "Марселя".

УЕФА отказал "Аяксу" в дозаявке Аллера на Лигу Европы.

Четыре клуба РПЛ готовы помочь "Тамбову" арендой футболистов.

Пике грозит дисквалификация за слова о поддержке "Реала" испанскими судьями.

"Тамбов" подал иск о банкротстве.

Черчесов высказался о вакцинации игроков сборной.

Моуринью настаивает, что может завоевать титул "Тоттенхэмом".

Месси не нравятся сплетни о его переходе в ПСЖ.

Кокорин не помог "Фиорентине" забрать очки у "Интера".