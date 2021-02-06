Главные новости дня: 5 февраля

Теги александр кокоринлионель мессиандре онанажозе моуриньюжерар пике

Главные новости дня: 5 февраляSoccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 5 февраля.

"Реал" решил расстаться с легендой клуба.

Моуринью установил личный антирекорд из-за поражения от "Челси".

"Манчестер Сити" готовит предложение по Холанду.

Тухель повторил достижение Моуринью.

Андре Онану дисквалифицировали на год за применение допинга.

Матч Лиги Европы "Вольфсберг" - "Тоттенхэм" могут перенести в Россию.

"Спартак" определился с местом проведения третьего сбора.

"Милан" хочет летом бесплатно подписать игроков из "Порту" и "Марселя".

УЕФА отказал "Аяксу" в дозаявке Аллера на Лигу Европы.

Четыре клуба РПЛ готовы помочь "Тамбову" арендой футболистов.

Пике грозит дисквалификация за слова о поддержке "Реала" испанскими судьями.

"Тамбов" подал иск о банкротстве.

Черчесов высказался о вакцинации игроков сборной.

Моуринью настаивает, что может завоевать титул "Тоттенхэмом".

Месси не нравятся сплетни о его переходе в ПСЖ.

Кокорин не помог "Фиорентине" забрать очки у "Интера".

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У Кокорина дебют за "Фиорентину". Россиянин вышел на замену в игре с "Интером"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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