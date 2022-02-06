Главные новости дня: 5 февраля

Фото: сайт Кубка Африки

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 5 февраля.

Камерун совершил невероятный камбэк и стал бронзовым призером Кубка Африки.

"Челси" и "Вест Хэм" пробились в 1/8 финала Кубка Англии.

"Манчестер Сити" и "Эвертон" уверенно обыграли своих соперников в Кубке Англии.

"Милан" вырвал победу в дерби с "Интером".

"Бавария" в результативном матче одолела "РБ Лейпциг" Тедеско.

"Монако" без Головина победил "Лион".

Президент РПЛ заболел коронавирусом.

Футбольная ассоциация Англии выдвинула обвинения Андрею Ярмоленко.

"Зенит" принял решение арендовать Нурали Алипа.

Антонио Рюдигер отклонил предложение "Челси" о продлении контракта с двукратным увеличением зарплаты.

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