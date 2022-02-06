Главные новости дня: 5 февраля
Фото: сайт Кубка Африки
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 5 февраля.
Камерун совершил невероятный камбэк и стал бронзовым призером Кубка Африки.
"Челси" и "Вест Хэм" пробились в 1/8 финала Кубка Англии.
"Манчестер Сити" и "Эвертон" уверенно обыграли своих соперников в Кубке Англии.
"Милан" вырвал победу в дерби с "Интером".
"Бавария" в результативном матче одолела "РБ Лейпциг" Тедеско.
"Монако" без Головина победил "Лион".
Президент РПЛ заболел коронавирусом.
Футбольная ассоциация Англии выдвинула обвинения Андрею Ярмоленко.
"Зенит" принял решение арендовать Нурали Алипа.
Антонио Рюдигер отклонил предложение "Челси" о продлении контракта с двукратным увеличением зарплаты.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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главное
-
Камерун совершил невероятный камбэк и стал бронзовым призером Кубка Африки
-
"Бавария" в результативном матче одолела "РБ Лейпциг" Тедеско
-
"Милан" вырвал победу в дерби с "Интером"
-
"Манчестер Сити" и "Эвертон" уверенно обыграли своих соперников в Кубке Англии
-
"Челси" и "Вест Хэм" пробились в 1/8 финала Кубка Англии
Лента новостей
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18