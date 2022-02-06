Главные новости дня: 5 февраля

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Главные новости дня: 5 февраляФото: сайт Кубка Африки

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 5 февраля.

Камерун совершил невероятный камбэк и стал бронзовым призером Кубка Африки.

"Челси" и "Вест Хэм" пробились в 1/8 финала Кубка Англии.

"Манчестер Сити" и "Эвертон" уверенно обыграли своих соперников в Кубке Англии.

"Милан" вырвал победу в дерби с "Интером".

"Бавария" в результативном матче одолела "РБ Лейпциг" Тедеско.

"Монако" без Головина победил "Лион".

Президент РПЛ заболел коронавирусом.

Футбольная ассоциация Англии выдвинула обвинения Андрею Ярмоленко.

"Зенит" принял решение арендовать Нурали Алипа.

Антонио Рюдигер отклонил предложение "Челси" о продлении контракта с двукратным увеличением зарплаты.

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"Монако" без Головина победил "Лион"

"Монако" без Головина победил "Лион"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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