Главные новости дня: 5 июля

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Главные новости дня: 5 июля

Пятого июля вновь оказался днем без матчей Чемпионата Мира-2018, но и без того в этот день произошло немало интересных событий.

Главная трансферная новость для - возможный переход Криштиану Роналду в "Ювентус". Итальянцы готовы объявить о трансфере уже в субботу, а "Реал" хочет либо продлить с португальцем контракт, либо продать на своих условиях.

Переход Роналду может повлиять на будущее в "Ювентуса" Пауло Дибалы. "Реал" уже ищет замену своему лидеру и параллельно согласовал трансфер игрока сборной Испании.

Существенно усилился конкурент "Ювентуса" в Серии А "Наполи", заявивший о своих претензиях на скудетто.

В России готовит громкие трансферы "Локомотив", который может подписать Крыховяка и Смолова.

Вот и все на сегодня. Продолжайте участвовать в турнире прогнозов матчей ЧМ-2018. | http://soccernews.ru

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