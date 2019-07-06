Главные новости дня: 5 июля

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Главные новости дня: 5 июля

Редакция soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 5 июля.

Дебютант Бундеслиги объявил о переходе Суботича.

Стало известно, кто войдёт в тренерский штаб Лэмпарда в "Челси".

Тите собирается покинуть сборную Бразилии.

Ибрагимович бросил вызов Погба.

Буффон рад возможности поиграть перед завершением карьеры с Роналду.

"Зенит" объявил о продлении контракта с двумя игроками.

"Барселона" может перехватить де Лигта у "Ювентуса".

Юрий Семин назвал игроков, которые пропустят матч Суперкубка России.

ПСЖ готов включить Малкома в сделку по Неймару.

Сутормин может перейти в "Зенит".

Гол Мане помог Сенегалу в 1/8 финала Кубка Африки обыграть Уганду.

"Ювентус" объявил о подписании Мериха Демирала.

"Атлетико" отказал "Барселоне" в трансфере Гризманна.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
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