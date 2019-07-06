Главные новости дня: 5 июля
Редакция soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 5 июля.
Дебютант Бундеслиги объявил о переходе Суботича.
Стало известно, кто войдёт в тренерский штаб Лэмпарда в "Челси".
Тите собирается покинуть сборную Бразилии.
Ибрагимович бросил вызов Погба.
Буффон рад возможности поиграть перед завершением карьеры с Роналду.
"Зенит" объявил о продлении контракта с двумя игроками.
"Барселона" может перехватить де Лигта у "Ювентуса".
Юрий Семин назвал игроков, которые пропустят матч Суперкубка России.
ПСЖ готов включить Малкома в сделку по Неймару.
Сутормин может перейти в "Зенит".
Гол Мане помог Сенегалу в 1/8 финала Кубка Африки обыграть Уганду.
"Ювентус" объявил о подписании Мериха Демирала.
"Атлетико" отказал "Барселоне" в трансфере Гризманна.
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Лента новостей
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Главные новости дня: 5 июля
-
"Ювентус" вступил в гонку с "Интером" и "Наполи" за Лукаку
-
Боккетти может продолжить карьеру в "Вероне"
-
Де Йонг рассказал, какой номер хотел бы получить в "Барселоне"
-
Хавбек "Фортуны" Раман перешел в "Шальке"
-
"Наполи" поборется с "Интером" за Лукаку
-
Самедов ведет переговоры с иностранным клубом
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1
Гол Мане помог Сенегалу в 1/8 финала Кубка Африки обыграть Уганду
-
"Зенит" выступил с обращением к болельщикам перед матчем с "Локомотивом"
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"Лацио" ведёт переговоры с "Манчестер Юнайтед" о трансфере Милинкович-Савича
-
Экс-тренер "Анжи" Гаджиев рассказал о состоянии футбола в Дагестане
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Погба готов покинуть "Манчестер Юнайтед" этим летом
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СМИ: Левандовски продлит контракт с "Баварией" до 2023 года
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1
Лэмпард провел первую тренировку во главе "Челси"
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"Барселона" презентовала де Йонга на "Камп Ноу"
-
Моуринью отказался от работы в "Гуанчжоу Эвергранд"
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2
Сборная Бенина в матче 1/8 финала Кубка Африки по пенальти обыграла команду Марокко
-
"Ювентус" объявил о подписании Мериха Демирала
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3
"Атлетико" отказал "Барселоне" в трансфере Гризманна
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Бартомеу подтвердил информацию о контакте с "Атлетико" по Гризманну
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16