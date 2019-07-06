Главные новости дня: 5 июля

Редакция soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 5 июля.

Дебютант Бундеслиги объявил о переходе Суботича.

Стало известно, кто войдёт в тренерский штаб Лэмпарда в "Челси".

Тите собирается покинуть сборную Бразилии.

Ибрагимович бросил вызов Погба.

Буффон рад возможности поиграть перед завершением карьеры с Роналду.

"Зенит" объявил о продлении контракта с двумя игроками.

"Барселона" может перехватить де Лигта у "Ювентуса".

Юрий Семин назвал игроков, которые пропустят матч Суперкубка России.

ПСЖ готов включить Малкома в сделку по Неймару.

Сутормин может перейти в "Зенит".

Гол Мане помог Сенегалу в 1/8 финала Кубка Африки обыграть Уганду.

"Ювентус" объявил о подписании Мериха Демирала.

"Атлетико" отказал "Барселоне" в трансфере Гризманна.

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