Главные новости дня: 5 июля
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 5 июля.
Петербургский "Зенит" обыграл "Краснодар" и оформил чемпионский титул. Питерцы догнали ЦСКА по количеству титулов.
В чемпионате Испании продолжается чемпионская гонка. "Реал" обыграл "Атлетик", "Барселона" разгромила "Вильярреал". Луис Суарес вышел на третье место в списке лучших бомбардиров в истории каталонского клуба.
В чемпионате Италии "Наполи" обыграл "Рому". В другом матче "Интер" умудрился проиграть "Болонье", играя в большинстве и не забив пенальти.
В английской Премьер-лиге "Саутгемптон" одержал неожиданную победу над "Манчестер Сити". Чемпион АПЛ "Ливерпуль" победил "Астон Виллу".
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак в возрасте 44 лет стал дедушкой.
Московский "Локомотив" намерен провернуть два крупных трансфера. "Железнодорожники" нацелились на хавбека "Манчестер Юнайтед" Неманью Матича и бывшего нападающего "Ювентуса" Марио Манджукича.
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главное
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"Краснодар" может подать на переигровку матча с "Зенитом"
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"Зенит" опубликовал видео из раздевалки после чемпионского матча с "Краснодаром"
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"Саутгемптон" сенсационно победил "Манчестер Сити" в чемпионате Англии
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"Зенит" догнал ЦСКА по числу чемпионских титулов
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"Зенит" обыграл "Краснодар" и стал чемпионом России
Лента новостей
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Главные новости дня: 5 июля
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"Барселона" разгромила "Вильярреал" благодаря двум голевым пасам Месси
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"Наполи" обыграла "Рому" в чемпионате Италии
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Луис Суарес вышел на третье место в списке лучших бомбардиров в истории "Барселоны"
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Тина Канделаки отреагировала на завоевание "Зенитом" чемпионского титула
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"Краснодар" может подать на переигровку матча с "Зенитом"
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"Валенсию" может возглавить бывший наставник ПСЖ
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"Зенит" опубликовал видео из раздевалки после чемпионского матча с "Краснодаром"
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"Саутгемптон" сенсационно победил "Манчестер Сити" в чемпионате Англии
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"Аталанта" выиграла восьмой матч подряд и приблизилась к "Интеру"
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Дзюба выиграл пятый трофей с "Зенитом"
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"Зенит" догнал ЦСКА по числу чемпионских титулов
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"Зенит" обыграл "Краснодар" и стал чемпионом России
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Артем Дзюба установил новый рекорд результативности в "Зените"
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Садио Мане забивает не менее 20 голов за "Ливерпуль" 3-й сезон подряд
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АЕК Карреры добился крупной победы в чемпионате Греции
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Алексей Миранчук назвал "Локомотиву" свои финансовые требования по новому контракту
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Николич попросил "Локомотив" приобрести основного хавбека "Манчестер Юнайтед"
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Экс-арбитр заявил, что "Реал" в матче с "Атлетиком" пробивал чистое пенальти, однако в ворота мадридцев также должны были назначить 11-метровый
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Агент Манджукича отрицает переговоры с "Локомотивом"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18