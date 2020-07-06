Главные новости дня: 5 июля

Теги реал мадридбарселоназенит санкт-петербургинтер миланманчестер сити

Главные новости дня: 5 июля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 5 июля.

Петербургский "Зенит" обыграл "Краснодар" и оформил чемпионский титул. Питерцы догнали ЦСКА по количеству титулов.

В чемпионате Испании продолжается чемпионская гонка. "Реал" обыграл "Атлетик", "Барселона" разгромила "Вильярреал". Луис Суарес вышел на третье место в списке лучших бомбардиров в истории каталонского клуба.

В чемпионате Италии "Наполи" обыграл "Рому". В другом матче "Интер" умудрился проиграть "Болонье", играя в большинстве и не забив пенальти.

В английской Премьер-лиге "Саутгемптон" одержал неожиданную победу над "Манчестер Сити". Чемпион АПЛ "Ливерпуль" победил "Астон Виллу".

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак в возрасте 44 лет стал дедушкой.

Московский "Локомотив" намерен провернуть два крупных трансфера. "Железнодорожники" нацелились на хавбека "Манчестер Юнайтед" Неманью Матича и бывшего нападающего "Ювентуса" Марио Манджукича

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Барселона" разгромила "Вильярреал" благодаря двум голевым пасам Месси

"Барселона" разгромила "Вильярреал" благодаря двум голевым пасам Месси

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов