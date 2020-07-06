Главные новости дня: 5 июля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 5 июля.

Петербургский "Зенит" обыграл "Краснодар" и оформил чемпионский титул. Питерцы догнали ЦСКА по количеству титулов.

В чемпионате Испании продолжается чемпионская гонка. "Реал" обыграл "Атлетик", "Барселона" разгромила "Вильярреал". Луис Суарес вышел на третье место в списке лучших бомбардиров в истории каталонского клуба.

В чемпионате Италии "Наполи" обыграл "Рому". В другом матче "Интер" умудрился проиграть "Болонье", играя в большинстве и не забив пенальти.

В английской Премьер-лиге "Саутгемптон" одержал неожиданную победу над "Манчестер Сити". Чемпион АПЛ "Ливерпуль" победил "Астон Виллу".

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак в возрасте 44 лет стал дедушкой.

Московский "Локомотив" намерен провернуть два крупных трансфера. "Железнодорожники" нацелились на хавбека "Манчестер Юнайтед" Неманью Матича и бывшего нападающего "Ювентуса" Марио Манджукича.

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